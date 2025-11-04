La huelga de taxis contra las VTC toma el centro de València: "Está en juego nuestro sustento"

Asociaciones del sector del taxi convocan una huelga contra la "dejación de funciones de la Conselleria y por las deficiencias de los medios de inspección (incluida la Policía Local) con respecto al intrusismo que sufre el taxi desde hace años". - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 90 por ciento de taxistas han secundado este martes el paro general convocado para mostrar el malestar del colectivo por "la competencia desleal" de las VTC y para exigir que se cumpla la ley y que "dejen de hacer servicios íntegramente urbanos": "Estamos hartos se van a cargar el sustento de más de 7.000 familias en la Comunitat Valenciana", advierten.

Así, cerca de 2.000 taxis se han sumado a los dos ramales que desde las 8.00 horas han salido por la avenida Naranjos y avenida Cataluña (licencias pares) y por las avenidas Camp de Turia y Cortes Valencianas (licencias impares). Las marchas, en las que los taxistas han ido haciendo sonar sus cláxones, se han encontrado en la Gran Vía y Plaza de España y han recorrido la calle San Vicente, Periodista Azzati, Ayuntamiento, Marques de Sotelo, Xativa, el túnel, Angel Guimerá y la avenida del Cid, ante un fuerte despliegue de la Policía Local para organizar la circulación y los accesos.

Además, centenares de piquetes informativos han paralizado el Aeropuerto, la estación Joaquín Sorolla, València Nord y la estación de autobuses, según fuentes de la organización. Las protestas se han repetido en otros puntos de la Comunitat Valenciana como Alicante, Elche, Castelló o Benidorm.

Los taxistas reclaman que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y la Policía Local de València "pongan los medios para que las VTC dejen de hacer de taxis" y que incoen expedientes sancionadores a las multinacionales por saltarse las leyes.

Al respecto, el presidente de la Federación Sindical del Taxi de Valencia, Fernando del Molino ha destacado el éxito de las movilizaciones para demostrar que el sector está "harto" y que la Conselleria "tendrá que darse cuenta de no están realizando lo suficiente para hacer cumplir la legalidad".

Así, ha señalado que en la reunión del pasado viernes se les trasladó los datos de inspecciones y se les comunicó que en 2025 la Policía Local de València ha interpuesto 530 sanciones cuando en ese año calculan que las VTC "han realizado más de siete millones de servicios ilegales". "Es un porcentaje claramente insuficiente", ha remarcado.

CALENDARIO DE PROTESTAS

Por ello, ha advertido que las principales asociaciones del taxi han acordado que si en unos días la conselleria "no pone encima de la mesa algún plan normativo serio y eficaz" para cambiar esta situación iniciarán un calendario de protestas que no descartan ninguna medida, desde repetir los paros a realizar 'escraches' al conseller Vicente Martínez Mus, ha apuntado.

Del mismo modo, el secretario de la Federación Sindical del Taxi de Valencia y provincia, José Juan López González, ha incidido en que con esta protesta no querían paralizar la ciudad sino "hacer patente nuestro enfado" porque los taxis son los únicos que tienen licencia urbana y licencia interurbana y las VTC no. "Solo queremos que apliquen la ley y que se sancionen a estas empresas por saltársela", ha recalcado.

"No se puede consentir esta competencia desleal, está en juego el sustento de7.000 familias en la Comunitat, 3.000 en València", ha apostillado.