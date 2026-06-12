El humor terapéutico de Payasospital beneficia a 22.000 pacientes en 2025

Archivo - Paciente pediátrico recibe la visita de Payasospital - NEREA COLL - Archivo

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22.040 pacientes pediátricos, adultos hospitalizados y personas mayores se han beneficiado en 2025 de las divertidas actuaciones terapéuticas de Payasospital.

Las intervenciones se han realizado en 12 hospitales públicos de la Comunitat y en dos centros de atención sociosanitaria en Valencia con el objetivo de mejorar la salud emocional y la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, adultos y mayores en situación de vulnerabilidad.

Según su Memoria 2025, los artistas de Payasospital acudieron a los centros sanitarios cada semana, durante once meses, en horarios pactados con el equipo médico y asistencial y dedicaron más de 3.500 horas de actuaciones personalizadas. En 745 jornadas visitaron a 19.722 menores, 2.181 adultos y 137 mayores dependientes, durante las cuales también se beneficiaron 23.183 familiares acompañantes y 20.365 profesionales sanitarios.

"Con nuestras visitas aliviamos el estrés y la ansiedad de los menores. Por ejemplo, cuando el personal sanitario nos requiere durante la aplicación de tratamientos dolorosos o donde necesitan que el pequeño esté relajado, con nuestras herramientas artísticas logramos transformar positivamente el estado de ánimo del paciente para que el personal pueda realizar su trabajo. Así mejoramos la atención sanitaria y la salud del menor", ha comentado Sergio Claramunt, director artístico de Payasospital.

Durante el 2025 esta ONG realizó su labor con clowns profesionales que actuaron en pareja en las habitaciones o boxes, así como en diferentes lugares de los hospitales: pasillos, ascensores y salas de espera. Sus intervenciones siempre estuvieron precedidas por una puesta en común con el personal sanitario, donde recibieron la información necesaria sobre el paciente para poder realizar actuaciones personalizadas.

DE LA PANTALLA AL QUIRÓFANO

El pasado año, Payasospital también siguió con sus programas específicos: actuaciones por videoconferencia a menores ingresados, visitas a los pacientes hospitalizados en sus casas, acompañamiento al quirófano en el Hospital General de Alicante, visitas a adultos hospitalizados y actuaciones a personas mayores en la Residencia Fortuny y el Centro de Día Albors de Valencia.

Según el balance 2025, a través de las pantallas interactuaron con más de 200 menores, en los quirófanos estuvieron con 336 pacientes pediátricos, acudieron al domicilio de 223 niños y niñas hospitalizados en sus casas, en los servicios para adultos atendieron a más de 3 mil personas, y en las residencias de mayores visitaron a 79 usuarios.

Los restantes beneficiarios recibieron su dosis de humor en los servicios pediátricos de: Hospital La Fe, Hospital Clínico, Hospital Dr. Peset, Hospital General de Valencia, Hospital de Sagunto, Hospital General de Castellón, Hospital de Vila-real, Hospital General de Alicante, Hospital General de Elche, Hospital de San Juan, Hospital de Dénia y Hospital Virgen de Los Lirios de Alcoy.

Hace 27 años Payasospital inició una labor inédita en la Comunitat Valenciana: visitas personalizadas de clowns a niños y niñas con el propósito de transformar a través del humor y la risa, el estado emocional negativo que produce la hospitalización prolongada. Esta actividad pionera se extendió por los servicios pediátricos de los principales hospitales hasta llegar a las habitaciones de los pacientes adultos y a las residencias de personas mayores.

"Con la labor realizada en 2025, seguimos apostando por la humanización de la salud, un enfoque que toma en cuenta el cuidado emocional, y no únicamente la recuperación física o fisiológica. Esta atención integral reduce el estrés de los pacientes o de las personas mayores, y mejora su calidad de vida. Esto lo logramos con música, canciones, juegos, marionetas o pompas de jabón, y adaptando estos recursos a las características particulares de cada persona atendida y sus circunstancias", ha apostillado Sergio Claramunt.

FORMACIÓN PERMANENTE

Para mantener y mejorar la calidad de sus actuaciones en el hospital, Payasospital mantuvo una formación permanente, tanto artística como médica, durante todo el año 2025. "El payaso de hospital es un especialista del público y del lugar donde se encuentra. Nos formamos para conocer las enfermedades de la infancia, para conocer al niño, la niña, al adolescente y al bebé, conocer las diferentes patologías y estados emocionales, para poder adecuarnos lo más posible a lo que necesita", afirma Sergio Claramunt.

En 2025 la ONG realizó un total de 48 sesiones de formación para al equipo artístico profesional y al voluntariado, seis cursos dirigidos al público en general y nueve talleres destinados al personal sanitario y a monitores educativos. En total impartieron 281 horas de formación para 136 personas.

El balance anual 2025 de la entidad también da cuenta de la realización de múltiples actividades: acciones de sensibilización, campañas de comunicación y eventos de captación de fondos, realizadas para lograr la complicidad de la sociedad en general y obtener la confianza de empresas e instituciones, en la labor social que realizan.