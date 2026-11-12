Una IA desarrollada en la UPV contrasta las promesas electorales con la actividad en el Congreso

Investigadores de la UPV - UPV

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comprobar si los partidos políticos hacen lo que prometen durante las campañas electorales. Este es el objetivo de la herramienta que ha desarrollado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV-VRAIN, Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia) y que es capaz de comparar los compromisos recogidos en los programas electorales con las iniciativas, intervenciones y actuaciones posteriores de los representantes políticos con inteligencia artificial.

El análisis preliminar de la actividad en el Congreso de los Diputados apunta a dos grandes grupos en cuanto a la coherencia entre los programas electorales de 2023 y las actuaciones parlamentarias. Por un lado, PSOE y Vox presentan valores próximos al 80%, mientras PP y Sumar se sitúan alrededor del 65%. Los resultados sugieren que la coherencia entre las promesas electorales y la actividad parlamentaria no está vinculada a la orientación ideológica de los partidos.

Estas diferencias podrían estar relacionadas con factores organizativos e institucionales. En el caso del PP, su papel de oposición en el Congreso, combinado con sus responsabilidades de gobierno en distintas comunidades autónomas, puede introducir condicionantes en su actividad política, detalla la institución académica.

Por su parte, la estructura plural de Sumar, integrada por diferentes formaciones y sensibilidades políticas, junto con su participación en el Gobierno de coalición, puede implicar más necesidades de coordinación y negociación.

El trabajo, titulado 'Following the Promise: Retrieval-Augmented Analysis of Parliamentary Action', propone una nueva aplicación de la IA al análisis de la actividad institucional. Su objetivo es facilitar una tarea compleja: localizar las promesas de los partidos, relacionarlas con sus actuaciones parlamentarias y determinar hasta qué punto existe coherencia entre ambas.

La investigación está liderada por Amalia Pons y Antoni Mestre, investigadores de UPV-VRAIN, con la participación de Vicente Botti, Manoli Albert y Vicente Pelechano. El equipo plantea que la IA se puede convertir en una herramienta de apoyo para periodistas, investigadores, asesores parlamentarios y ciudadanos interesados en conocer qué sucede con los compromisos electorales una vez celebradas las elecciones.

COHERENTES, PARCIALMENTE INCOHERENTES O CONTRADICTORIOS

A diferencia de los sistemas convencionales, que generan respuestas a partir de la información aprendida durante su entrenamiento, la herramienta desarrollada por los investigadores valencianos consulta directamente los programas electorales para localizar los compromisos relacionados con cada actuación parlamentaria.

A partir de esta información, el sistema analiza el objetivo perseguido por la iniciativa, su alcance y los mecanismos utilizados para llevarla a cabo. La herramienta puede identificar actuaciones coherentes con los compromisos electorales, parcialmente coherentes o contradictorias, así como reconocer aquellos casos en los que no existen pruebas suficientes para establecer una conclusión.

No se limita a ofrecer una clasificación: identifica los fragmentos concretos del programa electoral que fundamentan su análisis y proporciona una explicación que puede ser revisada y contrastada.

"No se trata de que una inteligencia artificial decida si un político cumple o incumple sus promesas, sino de proporcionar una herramienta capaz de localizar los compromisos electorales, contrastarlos con hechos documentados y explicar las posibles contradicciones. La valoración política debe seguir correspondiendo a las personas", explica Amalia Pons.

RESULTADOS PROMETEDORES EN LAS PRIMERAS PRUEBAS

Los resultados muestran que la IA consiguió identificar la coherencia entre las actuaciones parlamentarias y los compromisos electorales en cerca de cuatro de cada cinco casos, lo que mejora de forma notable los resultados obtenidos mediante sistemas de inteligencia artificial convencionales.

La investigación también examinó uno de los principales problemas de estas tecnologías: la generación de afirmaciones que no están respaldadas por las fuentes consultadas.

"Una de las principales dificultades de analizar la coherencia política es que las promesas no siempre son compromisos concretos. En muchas ocasiones son declaraciones generales, objetivos a largo plazo o propuestas sujetas a condiciones. Por eso hemos diseñado un sistema que también pueda reconocer cuándo la información disponible no permite llegar a una conclusión", señala Antoni Mestre.

Los investigadores subrayan que se trata de resultados preliminares, que se deberán contrastar con un mayor número de casos y en diferentes contextos parlamentarios: "Los parlamentos generan una cantidad enorme de información pública, pero que esa información esté disponible no significa necesariamente que resulte accesible para la ciudadanía. La inteligencia artificial puede ayudarnos a transformar documentos dispersos en información comprensible, contrastable y útil para el debate democrático".

UNA HERRAMIENTA DE APOYO, NO UN JUEZ POLÍTICO

Los investigadores destacan que uno de los principios fundamentales del proyecto es evitar que la IA sustituya el juicio humano. El sistema no pretende establecer clasificaciones automáticas de políticos ni emitir sentencias definitivas sobre el cumplimiento electoral. Su finalidad es ofrecer una base documental que permita realizar análisis más ágiles y transparentes.

Este trabajo se enmarca en las líneas de investigación desarrolladas en UPV-VRAIN sobre IA, procesamiento del lenguaje natural y sistemas inteligentes aplicados al análisis de información compleja. Cuenta con apoyo de proyectos de investigación financiados por la Generalitat y el Gobierno.