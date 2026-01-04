Una IA predice el tratamiento del asma grave y lee los TAC de tórax en el Hospital Sant Joan d'Alacant

El Hospital Sant Joan d'Alacant desarrolla una IA que predice el tratamiento del asma grave y lee los TAC de tórax - GVA

ALICANTE 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant está desarrollando un sistema pionero basado en la inteligencia artificial (IA), diseñado tanto para predecir la respuesta personalizada a los tratamientos biológicos en pacientes con asma grave como para realizar la lectura automática de tomografías computarizadas torácicas (TAC).

El proyecto se denomina 'Sistema de Predicción Personalizada de Respuesta al Tratamiento Mediante la Detección de Biomarcadores de Valor y el uso de Inteligencia Artificial Aplicada a Imágenes de TAC'. Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que sitúa al hospital en la vanguardia de la medicina de precisión.

Combina tres elementos clave: biomarcadores de valor asociados a la inflamación eosinofílica, análisis automático de imágenes de TAC y algoritmos avanzados de IA que integran toda la información clínica.

En el proyecto participan Ignacio Boira y Eusebi Chiner, del servicio de Neumología; Joaquín Galant y Mª Dolores Martínez Juan, del servicio de Radiodiagnóstico; José Mª Salinas, del servicio de Informática, y Germán González de la Universidad de Alicante (UA). La iniciativa, presentada por Ignacio Boira, ha obtenido el segundo premio nacional del certamen científico EOS Phenotyping Challenge.

"El reto ha sido crear una herramienta multitarea capaz de analizar e integrar cada una de las variables que puede afectar a la respuesta del paciente a un fármaco biológico para poder predecir su respuesta", explica Boira. Esta predicción permite iniciar precozmente los tratamientos biológicos en pacientes con respuesta predictiva favorable y así disminuir la morbimortalidad y los ingresos hospitalarios.

EVITAR DAÑOS IRREVERSIBLES

"Es fundamental comenzar cuanto antes el tratamiento apropiado para evitar daños irreversibles como el remodelado bronquial, un engrosamiento de las vías respiratorias difícil de revertir, por lo que este enfoque anticipado resulta crucial", destaca el jefe del servicio de Neumología, Eusebi Chiner.

Además de la herramienta predictiva, en el marco de este proyecto se desarrolla un sistema de análisis automático de imágenes TAC mediante IA para generar biomarcadores radiológicos (el engrosamiento de la pared bronquial, la presencia de tapones de moco, las bronquiectasias o las áreas de atrapamiento aéreo) de forma sencilla, precisa y ágil, evitando el laborioso y complejo etiquetado manual tradicional.

El proyecto cuenta con la experiencia de José Mª Salinas, jefe de servicio de Informática y director ejecutivo del proyecto de imagen médica GIMD, quien supervisa la infraestructura del Banco de Imágenes Médicas de la Comunitat Valenciana.

Este avance supone un "hito" en la atención personalizada al asma grave. El asma es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes y afecta en España a una de cada diez personas. Entre el 5% y el 10% presenta asma grave no controlada, asociada a una gran morbimortalidad.