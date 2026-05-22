Ibions, nueva spin-off de la UV especializada en tratamientos onconutricionales basados en la evidencia científica

De izquierda a derecha: Eva Escuder y Chelo Cuenca (Servicio de Transferencia e Innovación UV); el vicerrector de Innovación y Transferencia de la UV, José María Montiel; el rector de la UV, Juan Luis Gandía; y Sara Bañón y Julio Madrigal, de IBIONS. - UV

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa empresarial Instituto Ibions, S.L. (Instituto Biomédico de Nutrición y Salud) ha sido reconocida como spin-off de la Universitat de València (UV). Promovida por Julio Madrigal, líder del Grupo de Investigación Autofagia y Onconutrición de la UV, y Sara Bañón, médico especialista en Medicina Interna, dedica su actividad a la mejora de la salud, la calidad de vida y el pronóstico de personas con cáncer a través de cambios nutricionales.

Según explica Julio Madrigal, "la conexión metabólica entre el cáncer y un mayor uso de la glucosa, por ejemplo, se conoce desde 1924, pero no ha sido hasta ahora que comenzamos a asociar los tratamientos oncológicos a intervenciones nutricionales".

Esta es la clave de la investigación que dirige a través del Laboratorio de Autofagia y Onconutrición de la UV, desde donde aporta "nuevas evidencias científicas que le permiten proyectar un enfoque integral y sostenible para el desarrollo de protocolos nutricionales", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Esta combinación, junto a telemedicina avanzada y tecnología de Inteligencia Artificial (IA), ha dado lugar a la app IBIONS360, entre cuyas metodologías para el diseño de protocolos médico-nutricionales se encuentra el cuestionario Onconut, licenciado por la UV para el reconocimiento de Ibions como spin-off, que, tras su paso por el programa de incubación de AgrotecUV, desarrolla su actividad desde las instalaciones de la incubadora en el nuevo edificio del Parc Científic UV.

Onconut es un test diseñado para evaluar patrones dietéticos dirigido a personas con cáncer, conocer qué tipo de alimento consumen los y las pacientes y con qué frecuencia, y así valorar la adherencia de los pacientes oncológicos a tratamientos nutricionales personalizados.

Su desarrollo se debe a la colaboración entre Ibions -constituida en 2021- y la UV, y presenta una serie de características que lo convierten en una "herramienta diferencial" para el seguimiento nutricional en pacientes oncológicos. Onconut dispone de formatos de respuesta "precisos que eliminan la ambigüedad y los errores de interpretación"; plantea preguntas "sencillas que reducen la subjetividad en las respuestas"; está diseñado para una cumplimentación "ágil y rápida" y realiza una evaluación simultánea de patrones dietéticos y adherencia al tratamiento.

La metodología 'Onconut-cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en pacientes con cáncer', con cotitularidad de la UV e Ibions, es el objeto para el planteamiento de la transferencia de la UV hacia la empresa, mediante la spin-off Instituto Ibions, S.L., participada en su capital social por la Universitat.

El test se integra en la app IBIONS360 como parte de la evaluación inicial del paciente y como herramienta de monitorización a lo largo del tratamiento. Con sus resultados, se alimenta la tecnología basada en IA que generará las intervenciones nutricionales individualizadas, así como el seguimiento y el ajuste de las recomendaciones de acuerdo con el progreso del paciente.

Julio Madrigal Matute y Sara Bañón Escandell son los autores de esta metodología. Comenzaron a trabajar en su desarrollo al detectar que, en el ámbito hospitalario, "no se ofrecía la nutrición oncológica como parte integral del tratamiento, a pesar de haberse demostrado científicamente sus beneficios en la mejora de calidad de vida (>28 %) y en la reducción de mortalidad (>40 %)".

Por otro lado, el 30 por ciento de los pacientes oncológicos solicitan este servicio y, ante la falta de capacidad sanitaria, "buscan alternativas en el mercado que, a su vez, brindan un servicio genérico, sin ningún componente humano y con protocolos nutricionales que carecen de evidencia científica".

MÁS DE 2.000 CONSULTAS

En 2021, ambos pusieron en marcha IBIONS que, desde entonces, ha completado 2.000 consultas; ha tratado a más de 200 pacientes que han mejorado su salud, calidad de vida y pronóstico; y ha construido una comunidad de más de 1.500 personas a través de charlas, seminarios y talleres nutricionales.

En este sentido, Madrigal Matute señala que parte de su trabajo no es solo generar nueva evidencia y aplicarla a los pacientes, sino "presentarla, sobre todo, a oncólogos porque creemos que es fundamental que la evidencia que ya hay disponible llegue a estos especialistas porque ellos son los primeros prescriptores y las personas en las que los pacientes más confían".

Madrigal Matute y Bañón Escandell comparten colaboraciones "estratégicas y proyectos financiados por la Unión Europea que refuerzan su capacidad de innovar de forma continua y sostenible. Cuentan con alianzas con científicos de datos, asociaciones de pacientes con cáncer, como TheMoveMen, y hospitales, como La Fe de València, Clínic de València y Miguel Servet de Zaragoza.