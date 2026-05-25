El ICV desvela los ocho autores que competirán en el X Torneo de Dramaturgia

El Institut Valencià de Cultura desvela el nombre de los ocho autores que competirán en el X Torneo de dramatúrgia - GVA

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha dado a conocer los nombres de los ocho autores y autoras que competirán este año en el X Torneo de Dramaturgia, un combate en el que los textos se convierten en los verdaderos protagonistas.

Se trata de Morgan Blasco, con 'El foraster d'Altea'; Josi Alvarado, 'Pepita Coconi, la panotxa alicantina'; Sònia Alejo, 'La medusa de la Plana Alta'; Mage Arnal, 'La Miquinoria de la Marjal' Alberto Martín de Miguel, 'El zamarro de las montañas'; Sergio Villanueva, 'Mowgli, el niño de la selva'; Marta Chust Jaén, 'La gata nadadora de l'Horta Sud' e Iñaki Moral, 'El bitxo de Nou Moles'.

El director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López-Jamar, y la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora, han presentado a la maestra de ceremonias y a los autores y autoras que participarán en esta décima edición, que se desarrollará del 30 de mayo al 18 de junio en Castelló de la Plana, València y Alicante, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"El Torneo de Dramaturgia Valenciana se ha consolidado como una iniciativa fundamental para apoyar e impulsar al sector profesional de las artes escénicas, dando visibilidad a la autoría y al trabajo de actores y actrices de la Comunitat Valenciana. Además, representa una fórmula teatral dinámica que promueve la descentralización, paridad y participación del público, que tiene un papel protagonista, ya que decide con sus votos la propuesta ganadora", ha señalado López-Jamar.

El proyecto, que celebra este año su décimo aniversario, enfrentará a los dramaturgos valencianos que, como ha desvelado la maestra de ceremonias de esta edición, Pilar Martínez, cuentan, como es habitual y como sucede también en los combates de boxeo, con un apodo por el que ella misma los ha dado a conocer.

Los autores se enfrentarán por parejas, mediante dos textos de treinta minutos leídos por dos actores o actrices profesionales, en un ring de boxeo. Todos deben incluir en sus textos esta frase del texto 'Los Reales' de Tomás Verdú, ganador de la pasada edición: "No permitáis que nadie os desanime con gilipolleces. Las personas podemos ser muy crueles. Quizá por miedo".

Los autores no conocerán a los actores que representarán su texto hasta dos horas antes de la representación. De este modo el torneo reúne cada año a ocho autores y veintiocho intérpretes sobre los escenarios convertidos en ring de boxeo.

El público es el que decidirá la obra ganadora en cada una de las fases, cuartos, semifinales y final, que se celebrarán en las tres capitales de provincia. Finalmente, los espectadores decidirán quién se lleva el cinturón de campeón del Torneo y se une a Juli Disla, Mafalda Bellido, Adrián Novella, Borja López Collado, Sergio Serrano, Amparo Vayá, Marcos Luís Hernando, Merxe Aguilar y Tomás Verdú, ganadores de las ediciones anteriores.

Este proyecto nació dentro del prestigioso festival Temporada Alta de Girona de la mano del dramaturgo Jordi Casanovas. Desde 2016 se organiza también en la Comunitat Valenciana. El torneo se celebrará del 30 de mayo al 18 de junio con un total de siete combates para decidir quién se llevará el cinturón de campeón.

Los cuartos de final se celebrarán el 30 y 31 de mayo en el Teatro Rialto de València, el 2 de junio en el Teatro Arniches de Alicante y el 5 de junio en el Teatro Principal de Castelló. Las semifinales se disputarán en el Teatro Rialto de València los días 9 y 11 de junio y la gran final en el mismo teatro el 18 de junio.

Las entradas, con un coste de dos euros, se pueden adquirir en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.