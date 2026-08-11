Identificadas las jóvenes presuntamente implicadas en una agresión a una menor en Alcoi difundida en videos

Fachada de la Policía Local de Alcoi - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

ALICANTE, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alcoi (Alicante) ha identificado a las jóvenes presuntamente implicadas en una agresión a una menor de edad en el municipio, de la que tuvo conocimiento este lunes la Unidad de Agente Tutor por la difusión de varios vídeos donde se mostraban los hechos.

Los agentes iniciaron las intervenciones de manera inmediata, debido a la "gravedad" de la situación, e identificaron a las jóvenes que presuntamente aparecían en las imágenes, según ha informado el Ayuntamiento alcoyano en un comunicado.

Seguidamente, se han redactado las diligencias preventivas oportunas para dar traslado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, paso previo para poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, ha resaltado "la diligencia y efectividad del cuerpo policial para garantizar la convivencia y proteger a la ciudadanía".

Además, ha remarcado que se trata de un hecho "muy grave", si bien ha aseverado que "desde el primer momento" se ha trabajado desde la Policía Local para lograr identificar y trasladar a la UFAM de Policía Nacional toda la información, con el fin de "proteger a la víctima".