Identificado el autor que se dio a la fuga tras causar graves daños a un vehículo en El Campello

El vehículo dañado en El Campello - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de El Campello (Alicante) ha identificado al autor de un siniestro nocturno que se dio a la fuga tras causar graves daños a un vehículo aparcado en la calle.

La patrulla nocturna de la Policía Local encontró el siniestro el día de Nochebuena con diversos golpes y graves daños en las partes trasera y delantera, sin dejar una nota del autor en el vehículo y, además, no hubo testigos.

Según ha informado el Ayuntamiento de El Campello en un comunicado, los agentes iniciaron una investigación que duró horas. En primer lugar, determinaron el color del vehículo que se había empotrado por detrás contra el siniestrado y lo había empujado hasta una farola, lo que explicaba los daños en la parte delantera.

Después, comenzó un largo visionado de las cámaras de seguridad de la zona hasta que se identificó un vehículo de ese color que presentaba daños, lo que indicaba quién había sido el que provocó el siniestro.

Los agentes identificaron marca, matrícula y propietario, y le dejaron una nota en el parabrisas al dueño del vehículo dañado para que acudiera a la Jefatura de Policía para recibir información.

Los daños por reparación ascendieron a 12.000 euros. El afectado ha querido hacer público el caso. "Me gustaría hacer público mi agradecimiento por el buen hacer y profesionalidad de la Policía local de El Campello", ha apuntado en un correo remitido al ayuntamiento.

"Gracias a la enorme labor y profesionalidad de los policías locales averiguaron qué clase y marca de vehículo que había ocasionado el siniestro, lo buscaron, lo encontraron y me dejaron una nota en el parabrisas para que me pusiera en contacto con ellos", ha narrado.

Además, ha agradecido a los servidores públicos por su "profesionalidad": "Mi enhorabuena y muchas gracias, estaré siempre agradecido". "Quisiera hacer público este mensaje, e incluso que se les transmita a la Policía, y en concreto a los dos agentes que se tomaron tantas molestias y realizaron una tarea minuciosa y muy profesional", ha concluido.

Mandos policiales, el concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, y el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, han trasladado ya esas felicitaciones a los agentes actuantes.