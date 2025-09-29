Ikea Alfafar cierra sus puertas por la alerta roja y llena casi al completo su parking cedido para coches de clientes

Coches estacionados en el aparcamiento de altura de Ikea Alfafar (Valencia) durante la alerta roja por lluvias
Publicado: lunes, 29 septiembre 2025 14:02

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ikea Alfafar (Valencia) ha cerrado sus puertas debido a la alerta roja por lluvias vigente este lunes y está a la espera de las indicaciones de las autoridades para decidir cuándo reabrir.

Además, Ikea habilitó en la noche del domingo su aparcamiento en altura para que sus colaboradores dejaran sus coches y también, a petición de algunos clientes, ha permitido a la ciudadanía de zonas inundables dejar ahí sus vehículos. Se trata de una zona con 900 plazas de aparcamiento que a mediodía de este lunes prácticamente ya estaba completa, con una ocupación del 85%, han explicado fuentes de la empresa.

"En su día fuimos refugio ante la dana y en este nuevo momento de incertidumbre queremos volver a ser de ayuda en la medida de lo posible", ha asegurado la compañía.

En Alfafar, el Ayuntamiento ha cerrado todos sus centros educativos, parques y jardines, ha suspendido actividades al aire libre y ha explicado que Alfafar Parc y la mayoría de establecimientos de la zona comercial han informado al CECOPAL de Alfafar que permanecerán cerrados ante la alerta roja y la recomendación de no desplazamientos.

