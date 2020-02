Il Divo actuará el 5 de julio en la Plaza de Toros con su gira '2020 TOUR'

Publicado 06/02/2020 12:08:03 CET

El grupo Il Divo ofrecerá, el domingo 5 de julio en la Plaza de Toros de València, un concierto incluido en su gira mundial '2020 TOUR', ha anunciado la productora en un comunicado.

Además, "se pondrá mucho empeño en la producción para recompensar a los fans por los problemas de la anterior visita a la ciudad", cuando el recital de la agrupación comenzó con horas de retraso.

Il Divo destaca por su peculiar mezcla de ópera y pop en canciones de diferentes géneros "y es el referente más importante del mundo de los grupos crossover de música clásica", según la organización del evento.

Desde su debut en 2004, ha triunfado en los escenarios más importantes de todo el mundo, y ha vendido más de 30 millones de discos en toda su carrera.

Descubiertos y unidos por Simon Cowell en 2003, el grupo integrado por el español Carlos Marín (baritono), el suizo Urs Bühler (tenor), el francés Sebastien Izambard (tenor) y el estadounidense David Miller (tenor), se convirtió en pionero de un género musical hasta entonces desconocido cuando en 2004 lanzaron su álbum debut "IL Divo".

Desde entonces, el grupo internacional de cuatro miembros ha logrado un éxito sin comparación en todo el mundo, actuando ante personalidades como los ex-presidentes de EEUU George Bush, Bill Clinton o Barack Obama, o la Reina de Inglaterra.

Con hits como 'Regresa a mí' (Unbreak My Heart), 'The Time Of Our Lives' (The Official Song of the 2006 FIFA World Cup), 'I Believe In You' (Je crois en toi) a duet with Celine Dion, o ya en su último disco 'Hola' (Hello) versión del éxito mundial de la cantante Adele, han conseguido vender más de 30 millones de discos, 50 números 1, 160 discos de oro y platino en más de 33 países, y seis giras mundiales con todas las entradas vendidas en los escenarios más importantes de todo el mundo.

Il Divo ha publicado hasta el momento 8 álbumes de estudio. Tras su álbum debut que llevaba su nombre (y cuyas ventas les supuso su primer disco de Platino), sus trabajos posteriores --'Ancora' (2005), 'The Christmas Album' (2005), 'Siempre' (2006), 'The Promise' (2008) y 'Wicked Game' (2011)-- han conseguido "repetir la fórmula perfecta entre música pop y el virtuosismo vocal de la ópera, que tanta popularidad le ha dado estos años".

Con su grabación en 2013 de 'A Musical Affair', celebraron los clásicos de Broadway y del West End. Más tarde en el 2015 lanzaron su álbum "Amor y Pasión" recopilando las mejores canciones hispanas, con el que lograron alcanzar en su primera semana el número 1 de la lista Latin Albums Chart.

Con motivo de la celebración de 15 aniversario, Il Divo lanzó 'Timeless', su décimo álbum de estudio y primero con Decca Gold (Universal Music). Se trata de una recopilación de canciones desde los años 20 hasta la actualidad que ya ha logrado en la primera semana desde su lanzamiento, colocarse en el primer lugar de ventas en países como Japón y Reino Unido.