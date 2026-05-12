El ilustrador Javier Valiente, elegido para dar forma a la imagen gráfica de la Gran Fira de València 2026

Jurado de la imagen gráfica de la Gran Fira - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El diseñador gráfico Javier Valiente ha sido el elegido por el comité de selección para dar forma a la imagen gráfica y el cartel anunciador de la Gran Fira de València 2026, tras deliberar sobre las once propuestas presentadas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La reunión ha estado presidida conjuntamente por la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, y el edil de Fallas, Santiago Ballester. Javier Valiente es diseñador gráfico y cuenta con estudio propio especializado en diseño gráfico y multimedia. En 2011 trabajó como cartelista de cine y diseñador para producciones de Warner Bros, Antena 3 TV e Idealista.

Además, ha desarrollado proyectos para empresas e instituciones como Atresmedia, Generalitat Valenciana, Visit València, À Punt y Red Bull, entre otras entidades.

El comité de selección ha contado además con la participación de los vocales Carlos Sánchez Fernández, Rafael Vilches Sáez y Vicent Ramón Pascual Giner, ganadores de ediciones anteriores del concurso.

Durante la sesión, los miembros del comité han valorado las distintas candidaturas "atendiendo a criterios de creatividad, calidad artística, originalidad y capacidad para representar la esencia y proyección de la Gran Fira de València, una de las citas festivas y culturales más destacadas de la ciudad".

Santiago Ballester ha destacado "el elevado nivel del portfolio de los candidatos, reflejo del talento creativo y del interés que despiertan nuestras fiestas entre diseñadores y artistas". Por su parte, Mónica Gil ha señalado que el cartel anunciador "constituye una pieza fundamental para proyectar la imagen de la Feria de Julio y acercar la programación festiva a vecinos y visitantes".

"FRACASO ESTREPITOSO" DE LA CONVOCATORIA, SEGÚN COMPROMÍS

Por su parte, el concejal de Compromís per València Pere Fuset ha felicitado al diseñador Javier Valiente como ganador del proceso, al tiempo que ha denunciado en un comunicado que el equipo de gobierno local "ha intentado esconder el fracaso estrepitoso de una convocatoria que ha batido todos los récords negativos de participación de la historia. Con PP y Vox la participación se ha reducido en un 81,5 por ciento".

Según ha explicado Fuset, "solo 12 estudios y profesionales se han presentado, una cifra extremadamente preocupante si la comparamos con los 65 aspirantes que se registraron en 2023 en la última edición consensuada con el sector por el gobierno progresista".

Para el concejal valencianista, "esto no es una casualidad, es la consecuencia directa de haber dinamitado un modelo de prestigio basado en la transparencia, el diálogo y el respeto a los profesionales".

"El mismo gobierno de PP y Vox ha escondido estas cifras porque evidencian un fracaso sin precedentes. Han conseguido aquello que parecía imposible: convertir una convocatoria de referencia en un proceso con poca credibilidad", ha remarcado.

Fuset ha sido "especialmente crítico" con "la ruptura total del Ayuntamiento con el sector profesional del diseño valenciano", después de haber "excluido" a "entidades de referencia" como la ADCV, la APIV o ComunitAD. "Han pasado del diálogo al desprecio y del prestigio internacional al descrédito más absoluto", ha denunciado.

Además, ha señalado que "la falta de confianza ha llegado a tal punto que muchos profesionales han optado por no participar, obligando el gobierno a improvisar incluso la composición del jurado ante el plante generalizado del sector". Para Fuset, "modificar las bases y cambiar miembros del jurado con el proceso ya en marcha es una muestra más de desorden, improvisación y falta de respeto".

El concejal de Compromís ha advertido que el cartel de Fallas "va por el mismo camino si no rectifican de manera inmediata", y ha insistido que no es "un error puntual, sino ante una estrategia de control político que ha roto todos los puentes con los profesionales del diseño".

"València había conseguido ser un referente internacional, coherente con su reconocimiento como Capital Mundial del Diseño. Con (María José) Catalá, todo esto se está deshaciendo a una velocidad alarmante. Lo que antes era orgullo de ciudad, ahora es sinónimo de desconfianza y desprestigio", ha lamentado.