El ilustrador valenciano Pau Santiago Roda, entre los seleccionados para el XVII Catálogo Iberoamérica Ilustra

El ilustrador valenciano Pau Santiago Roda, entre los seleccionados para el 17.º Catálogo Iberoamérica Ilustra - FUNDACIÓN SM

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ilustrador valenciano Pau Santiago Roda ha sido seleccionado para ormar parte del Catálogo Iberoamérica Ilustra, una iniciativa de la Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que se ha consolidado como uno de los principales escaparates internacionales de la ilustración iberoamericana.

Con esta elección, Pau Santiago Roda pasa a formar parte de una publicación anual que reúne algunas de las propuestas gráficas más destacadas del ámbito iberoamericano y que constituye una referencia para editores y profesionales del sector.

El Catálogo Iberoamérica Ilustra reunió este año a 827 autores procedentes de 20 países. De todos ellos, únicamente 43 fueron seleccionados para integrar la publicación anual, que recoge algunas de las propuestas gráficas más destacadas del ámbito iberoamericano.

El primer premio fue para el ilustrador mexicano Luis Miguel San Vicente Oliveros, cuya obra fue reconocida por "la enorme calidad de su trabajo gráfico y la original exploración visual de sus ilustraciones, así como la amplitud de su universo simbólico arraigado en lo popular, con referencias arquetípicas reinterpretadas de forma poética". El ganador recibirá un premio de 5.000 dólares estadounidenses.

Los artistas seleccionados proceden de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Honduras, México, Perú, Portugal y Uruguay, reflejando la diversidad y riqueza de la ilustración contemporánea en el ámbito iberoamericano.

Pau Santiago Roda (Bétera, Valencia, 1998) es ilustrador, docente y fanzinero. Estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, donde desarrolló un especial interés por la ciencia ficción, la fantasía y el surrealismo, ejes que articulan gran parte de su trabajo. Su trayectoria incluye la participación en la residencia internacional Witches and Wizards (Bélgica, 2022) y en la residencia de cómic de La Casa del Autor de Zapopan (México, 2024).

Actualmente desarrolla proyectos personales como Markien y Vegetalia, en los que explora universos fantásticos y composiciones de carácter surrealista.