Ilustradores, cineastas y artistas urbanos exploran la influencia de Segrelles en el arte actual en el CCCC

El Centre del Carme reúne a ilustradores, cineastas y artistas urbanos para acercar al público la influencia de José Segrelles en el arte actual - GVA

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha organizado un programa de encuentros en torno a la obra de José Segrelles, que reunirá a profesionales de la ilustración, el cine y el arte urbano para analizar su influencia en la creación contemporánea.

Las actividades se enmarcan en la exposición 'José Segrelles. El ilustrador fantástico', que puede visitarse en el centro cultural hasta el 7 de enero de 2027, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La programación comenzará el 17 de noviembre con una charla dedicada a la ilustración contemporánea que contará con la participación de los ilustradores Paco Roca, Cristina Durán, Cento Yuste, Inma Carpena y Martín Forés.

Bajo el título 'La ilustración contemporánea dialoga con José Segrelles', la sesión estará moderada por el sobrino nieto del autor, José Enrique Segrelles, y abordará aspectos como las técnicas, los planteamientos creativos y las referencias visuales presentes en la obra de los creadores participantes.

José Segrelles fue uno de los ilustradores españoles con mayor proyección internacional durante los años 20 y 30 del siglo XX. Sus pinturas e ilustraciones ofrecen un recorrido visual por todas las categorías del género fantástico: desde el terror y las visiones musicales hasta la fantasía épica y la ciencia ficción.

A través de estos encuentros, el Centre del Carme busca acercar las diferentes facetas del pintor e ilustrador valenciano para ofrecer una visión holística sobre su obra, señalar su influencia en el arte actual y acercar su producción a las nuevas generaciones.

EL CINE Y EL ARTE URBANO DIALOGAN CON SEGRELLES

El próximo 4 de diciembre, a las 18.30 horas, el Centre del Carme acogerá la charla 'José Segrelles y el cine fantástico'.

El encuentro reunirá al concejal de cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; al director del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC, Víctor Palacios; a los directores de cine Moisés Romera, Marisa Crespo e Ignacio Estrela; y al compositor de bandas sonoras Josué Vergara.

La sesión abordará las conexiones entre la obra de Segrelles y el imaginario visual de cineastas como George Lucas, Steven Spielberg o Guillermo del Toro, así como en los asesores de arte y diseñadores de la factoría Disney.

El 12 de diciembre, a las 19.00 horas, el Centre del Carme acogerá la charla 'El arte urbano mira a José Segrelles', en el que participarán los artistas urbanos valencianos Vinz, Deih, Xelon, Nena Wapa, Barbiturikills y Toni Espinar. La sesión analizará la influencia de Segrelles en la fantasía muralista del siglo XXI.

SEGRELLES, BEETHOVEN Y WAGNER

La programación incluye una actividad dedicada a la faceta musical de Segrelles, reconocido por su capacidad para trasladar al lenguaje visual las sinfonías de Beethoven o Wagner.

El próximo 28 de noviembre, el compositor valenciano Josué Vergara ofrecerá un recital de piano acompañado por el guitarrista Jorge Alario, con dos pases programados a las 17.00 y las 19.00 horas en la sala de exposiciones.

Las actividades se realizarán en la Sala Refectorio y en el espacio expositivo que acoge la muestra 'José Segrelles. El ilustrador fantástico'.