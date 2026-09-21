Un incendio calcina un autobús en una carretera de la Pobla del Duc, sin ningún afectado

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) - Efectivos de bomberos han extinguido este lunes por la tarde el incendio de un autobús en una carretera de la Pobla del Duc (Valencia) que ha afectado a vegetación cercana, sin que hubiera ninguna persona en el interior.

Según informan el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y el 112, el aviso se ha recibido a las 16.42 horas en el kilómetro 13 de la CV-60, en dirección a la localidad de l'Olleria. El incendio se ha propagado a zona de matorral, lo que ha obligado a movilizar a más bomberos.

El fuego se ha dado por extinguido sobre las siete de la tarde, con la intervención de dos dotaciones de Ontinyent, una de Gandia y otra de Xàtiva, junto a tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat. El autobús ha quedado completamente calcinado.

Por otro lado, efectivos de bomberos han dado por controlado durante esta tarde un incendio forestal en Llanera de Ranes (Valencia). Este fuego, inicialmente considerado de vegetación, se ha iniciado sobre las 17.30 horas y se ha controlado menos de una hora después.