Un incendio declarado en una planta de reciclaje de Aielo de Malferit activa la situación 0 del PTECV

Archivo - Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado esta tarde en una planta de reciclaje de Aielo de Malferit (Valencia) ha obligado a activar la situación 0 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana (PTECV).

Emergencias, en 'X', ha aconsejado a la población limitar la exposición al humo: permanecer el mayor tiempo posible en interiores, manteniendo el aire interior tan limpio como sea posible: mantener puertas y ventanas cerradas, así como cerrar cualquier entrada de aire desde el exterior (chimenea, campana extractora, rejillas de ventilación, enchufes) para evitar la entrada de humo o gases, entre otras recomendaciones.

También, reducir las fuentes de contaminación del aire interior (aparatos de combustión, aspiradoras, tabaco, actividades de bricolaje) y la actividad física tanto en exteriores como en interiores.

En caso de padecer enfermedades cardiorrespiratorias, es recomendable ponerse en contacto con su centro de salud si sus síntomas empeoran y no mejoran con su tratamiento habitual (dificultad para respirar, tos, pitidos, dolor de pecho) En el caso de personas asmáticas, conviene tener a mano los inhaladores recetados. Las mascarillas quirúrgicas y el uso de pañuelos no son una protección segura contra el humo. Para la adecuada protección respiratoria frente a las partículas generadas por el incendio, se recomienda el uso de mascarillas tipo FFP2.

'112' Comunitat Valenciana también recuerda que se pueden consultar los datos de calidad de aire en la Comunitat Valenciana a través de la App GVAire, la App ICA del MITECO (con geolocalización) y en https://ica.miteco.es/. Si se da el caso, evite la exposición a las cenizas. Limpie con trapo húmedo y humedezca el suelo antes de barrer evitando que las partículas pequeñas queden en suspensión. Utilice mascarillas tipo FFP2, insiste Emergencias.

Por su parte, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se han desplazado al lugar donde se ha originado el fuego, una planta de reciclaje. El incendio se ha declarado sobre las 17.50 horas.

Este cuerpo ha informado de que, en estos momentos, hay movilizados un dispositivo de extinción con seis dotaciones de bomberos del Consorcio y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat. El incendio, al parecer, ha tenido una evolución "muy rápida" y se encuentra "muy desarrollado".