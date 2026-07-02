Un incendio en Elche obliga a evacuar un edificio y a rescatar a dos personas

1101116.1.260.149.20260702093643 Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en Elche (Alicante) ha obligado a evacuar un edificio y a rescatar a dos personas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Así mismo, se atendió a tres perros, a los que se suministró aire, pero uno de ellos falleció.

Sobre las 16 horas de este miércoles, se declaró un incendio en una tercera planta de un edificio de cuatro alturas de la calle Ametler de Elche.

A la llegada de los bomberos, parte del edificio ya estaba evacuado dada la gran cantidad de humo. En la intervención se tuvo que rescatar a dos personas que quedaban en una vivienda del cuarto piso y que no pudieron salir por la presencia de gran cantidad de humo.

Los efectivos también rescataron a un total de tres perros a los que se les suministró aire y se les aplicó RCP, pero uno de ellos finalmente falleció. Así mismo, hubo varios atendidos por inhalación de humos y gases.

El incendio tuvo lugar en una de las habitaciones de una vivienda del tercer piso y la intervención tuvo lugar en varios frentes: además de los rescates, se completaron labores de extinción y evacuación mecánica de humo con ventiladores.

En el operativo ha participado una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); y una Autoescalera (AEA) con un sargento, un cabo y seis bomberos del Parque de Elche.