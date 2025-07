El incendio forestal de Ibi y Alcoi (Alicante) afecta a 185 hectáreas, de las que 147 son del parque de La Font Roja

ALICANTE, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en los términos municipales de Ibi y Alcoi (Alicante), y que ya se ha dado por estabilizado, ha afectado a 185 hectáreas, de las que 147 pertenecen al Parque Natural de la Font Roja, sin haber afectado al santuario ubicado en el parque.

Así lo ha explicado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios de comunicación este sábado por la tarde, desde una zona próxima al Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde también han comparecido el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, y el suboficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante Antonio Córdoba.

El conseller ha destacado que, finalmente, el número de hectáreas afectadas ha sido menor a lo previsto ayer, y ha resaltado que se ha "garantizado la preservación del patrimonio natural, el paraje y el santuario de la Font Roja", por lo que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos.

Ha detallado que, actualmente, se está trabajando fundamentalmente en el flanco derecho del incendio, asegurando el perímetro y refrescando, con cuatro medios aéreos trabajando. Además, ante la preocupación por puntos calientes y posibles rebrotes o conatos, ha avanzado que trabajarán con los drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de bomberos forestales de la Generalitat, "dotados de cámara térmica, de inteligencia artificial y que permitirá detectar en todo momento si existe algún punto caliente y actuar a la mayor brevedad posible".

Tras darse por estabilizado a las 18.00 horas, el conseller ha avanzado que se van a redimensionar todos los efectivos, también teniendo en cuenta el incendio forestal en la pedanía de La Encina, en Villena (Alicante), un fuego que ya hoy ha "obligado a redimensionar el trabajo de los efectivos del Consocio Provincial de Bomberos".

Por su parte, el suboficial del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante Antonio Córdoba ha precisado que el hecho de que el incendio está estabilizado significa que ha conseguido contener todo el perímetro, no hay llama en ninguna zona del perímetro y este empieza a enfriarse y a "dar garantías de evitar reproducciones".

"No se da por controlado todavía porque las garantías de evitar reproducciones no son cien por cien exactas. Entonces, está estabilizado, el perímetro no crece, pensamos que no va a crecer, pero todavía quedan muchos trabajos para estabilizar, asegurar y mantener el perímetro seguro", ha detallado.

"POCA RECUPERACIÓN DE HUMEDAD" ESTA NOCHE

Asimismo, el suboficial de bomberos ha señalado que las rachas de viento, de hasta 60 kilómetros por hora (km/h) en algunas zonas durante la tarde "han perjudicado un poco" las labores, sobre todo en las zonas de más altura, pero ha recalcado que era la previsión que tenían, por lo que los medios estaban preparados.

En cuanto a las próximas horas, Córdoba ha apuntado que el pronóstico de la noche "va a ser prácticamente igual que la de ayer, con muy poca recuperación de humedad y va a haber vientos cambiantes, pero en principio la previsión no debe ser de rachas fuertes". "Vamos a ir pasando la noche, está claro que conforme va pasando el tiempo van mejorando las condiciones", ha expresado.

ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS

En la última actualización de medios de Emergencias, de las 19.37 horas, se ha informado de que trabajan 25 dotaciones del Consorcio de Bomberos de Alicante, seis autobombas y once unidades del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat.

También continúan sus labores siete unidades técnicas del Centro de Prevención de Incendios Forestales, cuatro medios aéreos, dos ambulancias del SAMU y una de Transporte No Asistencial (TNA) de la Conselleria de Sanidad.

"NO NOS PODEMOS CONFIAR"

Por otra parte, Valderrama ha insistido en mantenerse "vigilantes" en las zonas forestales y "extremar medidas de seguridad si hay algún espectáculo por parte de los ayuntamientos", ya que, de acuerdo con la predicción, hasta el lunes por la tarde se esperan vientos de poniente, con rachas de entre 45 y 50km/hora, y temperaturas elevadas, sobre todo en la provincia de Valencia y parte de Alicante.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha puesto en valor el trabajo "muy duro" de los efectivos durante la noche y durante este sábado, en "circunstancias muy adversas" a causa de "la propia configuración del terreno y por las condiciones climatológicas".

Asimismo, ha resaltado que la colaboración entre Administraciones "ha sido total" y ha enfatizado que la perimetración del fuego ha sido "muy buena noticia". "Hay que continuar trabajando. El día ha sido muy duro y, por lo tanto, no nos podemos confiar", ha expresado.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Alicante ha insistido en hacer un llamamiento "a la prudencia y a la responsabilidad individual" este domingo y ha recalcado que "no se puede acercar nadie a la zona afectada por la emergencia". "Eso es muy importante y tiene que calar ese mensaje entre toda la ciudadanía", ha sostenido, al tiempo que ha señalado que la Guardia Civil "estará vigilante".

Cuestionado por la investigación sobre las causas del fuego, Nieves ha recordado las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y ha reiterado que el Seprona "ha identificado a distintas personas y les tomará testimonio y se investigará". "Evidentemente, se intentará esclarecer las causas que han producido, porque ya sabemos la ubicación, probablemente, donde ha empezado el incendio y se investigarán las causas", ha zanjado.