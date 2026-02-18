Un incendio forestal obliga a suspender la circulación en tren en Carcaixent

Archivo - Imagen de archivo de un bombero forestal - SERVICIO BOMBERS FORESTALS GVA - Archivo

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado esta tarde en la localidad valenciana de Carcaixent ha afectado a la vía del tren de dicha zona y Adif ha procedido a la suspensión de la circulación del trazado dañado.

En concreto, se trata de un incendio de cañas declarado a las 19.32 horas y originado cerca del trazado ferroviario, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

En el lugar del fuego están trabajando dos unidades de Bomberos Forestales, de la Generalitat Valenciana, y un capataz forestal del Consorcio.