Un incendio forestal en Soneja obliga a movilizar a diez medios aéreos y a declarar la situación 1 del PEIF

Incendio en Soneja - 112 CV

CASTELLÓ, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado al mediodía de este domingo en el término municipal de Soneja (Castelló) ha obligado a movilizar a diez medios aéreos junto con efectivos terrestres para las tareas de extinción, según informa el 112CV en su cuenta de X. El fuego afecta a masa forestal y su evolución, a mediodía, es "negativa", de acuerdo con el Consorcio Provincial de Bomberos.

Para facilitar las tareas de extinción, se ha cerrado el Puerto de Sagunto con el objetivo de que puedan cargar de agua los medios aéreos movilizados.

La Generalitat Valenciana ha decretado la Situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF), que se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

Actualmente hay movilizados diez medios aéreos, incluido el helicóptero de coordinación de la Generalitat y dos medios del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Junto con los medios aéreos también están participando ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat (tres de ellas helitransportadas), cuatro dotaciones del Consorcio, un agente medioambiental, una Unidad de Prevención de Incendios, coordinadores y técnicos forestales y un camión nodriza de 35.000 litros.