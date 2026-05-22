Un incendio en el Hospital de Torrevieja deja un herido por quemaduras y afectados por inhalación de humo

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Torrevieja - GVA - Archivo

ALICANTE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este viernes sobre las 12.00 horas en la segunda planta del Hospital de Torrevieja (Alicante) ha dejado a una persona herida por quemaduras y a otras afectadas por inhalación de humo. De estas últimas, una ha sido ingresada en la uci y seis trabajadores han sido atendidos tras intervenir en labores de ayuda y evacuación.

Así lo han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas por Europa Press, que han precisado que los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos están luchando contra el fuego. Ante este suceso, se ha activado el Plan de Evacuación y se ha desalojado la segunda planta del centro hospitalario.

Por su parte, el cuerpo de bomberos ha explicado a las 12.46 horas que su intervención por este incendio cotinúa y que ha movilizado cinco dotaciones de los parques de Torrevieja y Orihuela.