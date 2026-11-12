Incendio en una nave con material y equipamiento de mantenimiento de un campo de golf en Orihuela

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han sofocado un incendio declarado en una nave con material y equipamiento de mantenimiento de un campo de golf en la urbanización Villamartín, en Orihuela Costa.

El incendio tuvo lugar anoche, sobre las 21 horas, en la nave de la urbanización, y el fuego afectó intensamente a la herramienta y la maquinaria. Tras la extinción, los bomberos del parque deTorrevieja ventilaron el edificio.

En el operativo para sofocar el fuego participaron dos dotaciones del parque de Torrevieja: un vehículo de jefatura (UMJ) y una bomba urbana pesada (BUP).