El incendio de Teresa de Cofrentes "evoluciona favorablemente" ya perimetrado y el de Cofrentes está estabilizado

Reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Teresa de Cofrentes - EMERGENCIAS 112

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que el incendio forestal de Teresa de Cofrentes (Valencia) "evoluciona favorablemente, no existe actualmente humo en el perímetro sino que hay algo de humo en la zona que ya estaba quemada" y se espera que "a lo largo de la noche, con las condiciones climatológicas, todavía evolucione mejor".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios, después de la última reunión de coordinación que se ha mantenido en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), en una jornada marcada por varios incendios forestales en la provincia de Valencia, también en Cofrentes, donde los bomberos han dado por estabilizado el fuego a las 20.20 horas.

Valderrama ha realizado un balance de la situación actual de los incendios y ha explicado que "en principio" todos los incendios forestales registrados parecen estar ocasionados por rayos latentes. La Generalitat está "vigilando que pueda producirse algún incendio" con helicópteros sobre las zonas en las que puedan haberse producido rayos latentes. El conseller ha recordado que la Comunitat Valenciana está "en un nivel 3 de preemergencia.

El titular de Emergencias ha relatado que durante la tarde de este jueves, de los 12 medios aéreos que han actuado en el incendio de Teresa de Cofrentes, se han desviado siete dispositivos aéreos al nuevo incendio declarado en Cofrentes.

Respecto a Teresa de Cofrentes, Valderrama ha destacado la evolución favorable y ha puntualizado: "Tenemos que estar atentos y trabajando intensamente y mañana se volverán a incorporar dispositivos aéreos para el incendio forestal". Siguen trabajando 23 autobombas y se deben "ir redimensionando los efectivos" en base a los incendios que se produzcan. Sobre la situación de las personas desalojadas, Valderrama ha explicado que todavía tienen prohibido regresar a sus casas.

Sobre el fuego en Cofrentes --que, poco después de las declaraciones del conseller, ha sido dado por estabilizado--, Valderrama ha detallado que estaba "sin fuego" y que el dispositivo está pendiente de su evolución.

El conseller ha recordado que a lo largo del día se han detectado incendios forestales en Bicorp, en Cortes de Pallás y en Requena, además de los de Cofrentes y Teresa de Cofrentes. El 112 ya ha informado de la extinción de los fuegos de Bicorp y Cortes de Pallás y Valderrama ha señalado que también se ha controlado el de Requena.

El conseller ha precisado que unas 340 personas están trabajando en el dispositivo contra los incendios, con cerca de 180 efectivos en la primera línea del fuego, unos 120 de la Generalitat y la Diputació y 55 de la UME. Colaboran también técnicos medioambientales, personal logístico y sanitario con 140 efectivos de la Administración General del Estado, como UME y Guardia Civil.

Valderrama ha pedido también la colaboración de los ayuntamientos y la ciudadanía para "estar atentos a cualquier conato de incendio que puedan visualizar, a cualquier humo". "Igual que están los observatorios forestales, cualquier ciudadano puede informarnos a través de 112 para poder actuar lo más rápidamente posible", ha agregado.