Industria respalda el desarrollo de una técnica que mejorará los tratamientos en sarcomas, linfomas y leucemias

La consellera de Industria, Marian Cano - GVA

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través de la unidad de Innovación del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i), ha financiado con más de 61.000 euros la investigación de una técnica genética de última generación "que marcará un antes y un después" en la oncología de precisión.

Este avance permitirá mejorar "de forma decisiva" la selección de tratamientos en sarcomas, linfomas y leucemias, patologías donde la detección exacta de alteraciones genéticas es "una cuestión de supervivencia", ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto lo ha liderado la empresa Health in Code, líder nacional y una de las compañías de genómica más grandes de Europa, quien está desarrollando un enfoque basado en la "secuenciación de ARN por lecturas largas", una tecnología de vanguardia que permite analizar con precisión qué ocurre realmente dentro de un tumor y qué mecanismos están activando su crecimiento.

Gracias a este desarrollo, la empresa será la primera empresa de diagnóstico en España en incorporar esta tecnología a la práctica clínica real.

La titular de Innovación, Marián Cano, ha visitado las instalaciones en València de Health In Code, que acogen el principal laboratorio de la compañía. Durante su recorrido, la consellera ha subrayado el compromiso del Gobierno valenciano "por la investigación y la ciencia como la gran palanca de mejora de nuestra sociedad".

"Este proyecto --ha añadido-- es un ejemplo de éxito de colaboración público-privada que además sitúa a València en el mapa internacional de la innovación médica y tecnológica de vanguardia".

Cano ha destacado el impacto de esta investigación "que supone un avance médico revolucionario capaz de transformar datos biomédicos complejos en decisiones clínicas que mejoran la calidad de vida y aumentan las tasas de supervivencia. Ese es el objetivo final de nuestro apoyo a la innovación".

DEL ADN AL ARN: VER QUÉ ESTÁ ENCENDIDO EN EL TUMOR

En la medicina de precisión, el análisis del ADN del tumor se utiliza para identificar mutaciones y orientar tratamientos dirigidos, pero por sí solo no siempre refleja la actividad real de la enfermedad en el momento del diagnóstico.

"El ADN contiene las instrucciones genéticas, pero el ARN revela qué genes están encendidos en cada momento dentro del tumor, es decir, cuáles están activos y funcionando", ha explicado la doctora Greta Carmona, directora de I+D en Health in Code.

Y ha agregado: "Esta diferencia resulta clave en tumores con una biología especialmente compleja, donde pequeñas variaciones pueden cambiar por completo el abordaje clínico".

En este contexto, el análisis del ARN es "especialmente relevante" en enfermedades como los sarcomas, los linfomas y las leucemias, donde la detección de fusiones génicas es vital.

DIFERENCIA TECNOLÓGICA

La diferencia tecnológica clave reside en la forma de leer el ARN. Las técnicas tradicionales funcionan como un rompecabezas: secuencian pequeños fragmentos que después deben reconstruirse. En cambio, la secuenciación por lecturas largas permite analizar moléculas completas de ARN, ofreciendo una visión más continua y precisa de las alteraciones presentes en el tumor.

Este avance puede tener un impacto directo en la práctica clínica. Permitirá aumentar la tasa de diagnóstico y resolver casos que hasta ahora no eran concluyentes al poder identificar alteraciones que pueden ser dianas terapéuticas, mejorando así la toma de decisiones clínicas y cambiando el pronóstico de muchos pacientes.