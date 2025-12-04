La inestabilidad geopolítica reordena el mapa del comercio exterior valenciano: países con menos riesgo y más cerca

Presentación del informe 'Geopolítica y nueva geometría del comercio exterior valenciano' de Cámara Valencia y CaixaBank - CAIXABANK

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS

La inestabilidad geopolítica ha reordenado el mapa del comercio exterior de la Comunitat Valenciana, que ha desplazado parte de sus ventas hacia mercados de menor riesgo y más cercanos geográficamente, mientras que India, Latinoamérica y nuevos corredores comerciales se alzan como áreas de oportunidad.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del informe 'Geopolítica y nueva geometría del comercio exterior valenciano' elaborado por Cámara Valencia y CaixaBank, que han presentado este jueves la directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García; el director de Cámara Valencia, Jorge Linares, y la experta de la unidad de análisis del departamento internacional de Cámara Valencia, Gracia Cicuéndez.

El estudio ha constatado que, tras más de una década marcada por tensiones comerciales entre grandes potencias, la pandemia, la ruptura de cadenas de suministro y varios conflictos armados, las exportaciones valencianas han tendido a concentrarse en destinos con menor riesgo político, especialmente en la Unión Europea, y a reducir su exposición a regiones más inestables, ha explicado Gracia Cicuéndez.

Entre 2010 y 2019, la Comunitat Valenciana de crecimiento sostenido de las exportaciones y diversificación de mercados. A partir de 2022, se ha visto un repliegue hacia destinos considerados más seguros, fundamentalmente dentro de la UE y otros mercados de riesgo medio-bajo.

En los dos últimos años (2023, 2024) - y durante la primera mitad de 2025, las exportaciones valencianas han experimentado un cambio de tendencia y han registrado un retroceso sostenido. Las exportaciones valencianas han retrocedido un 10% en términos nominales y el número de empresas exportadoras también ha disminuido hasta un 10% acumulado en este período.

EXPORTADORAS REGULARES, "MÁS RESILIENTES"

Sin embargo, el número de empresas exportadoras regulares (las que exportan cuatro o más años de forma continuada) ha mantenido su tendencia al alza durante la última década. Entre 2022 y 2024 son 200 empresas valencianas más las que realizan actividades de exportación de forma regular, hasta alcanzar las 8.360 empresas en total en 2024. "Son más resilientes, hay que seguir ampliando su base", ha señalado la experta.

En los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones valencianas eran un 5,6% inferiores al importe registrado en el mismo período de 2022. Buena parte de dicho retroceso se debe a la caída de las ventas de BP, productos energéticos, y Ford, automóviles, que se eleva al -26% en los tres últimos años. Si se descuentan dichos productos, el retroceso sería del 1%.

EL MAPA DEL COMERCIO EXTERIOR

De 2010 a 2019, las empresas exportadoras valencianas aprovecharon para diversificar mercados, reducir el peso en el mercado europeo y apostar por mercados más lejos geográficamente, pero mucho más dinámicos y con nuevas oportunidades.

Las exportaciones hacia los países de la zona euro redujeron su peso en 5,5 puntos porcentuales, hasta el 47,2%. En cambio, las exportaciones a América del Norte en 2019 casi triplicaban (280%) el importe exportado en 2010, impulsada por el dinamismo y la firma de acuerdos comerciales.

La estabilidad permitió ampliar las ventas hacia mercados con un nivel de riesgo geopolítico más elevado, que pasaron del 29% al 34% de las exportaciones. Se potenció la actividad en Europa del Este, Centroamérica (República Dominicana, Panamá y Costa Rica), Oriente Medio (Kuwait y Bahrein), África (Marruecos, Egipto, Angola, Senegal, Costa de Margil y Ghana), Asia oriental (China, Thailandia, Indonesia, Vietnam) o Europa (Ucrania, Hungría).

En el periodo 2019-2024, el creciente riesgo geopolítico ha empujado a las empresas hacia mercados más cercanos y de menor riesgo. Las exportaciones a la Unión Europea han crecido un 25% en estos cuatro años. África occidental ha registrado incrementos superiores al 30%, a pesar del riesgo elevado que siguen registrando estos mercados. Estados Unidos es el primer mercado fuera de la Unión Europea de la Comunitat Valenciana y mantiene su peso, mientras que crecen un 52% las ventas a Oceanía.

Durante los ocho primeros meses de 2025, el escenario internacional ha venido marcado por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, se ha detectado un estancamiento del mercado europeo, ligado en buena parte al retroceso de las ventas de vehículos automóviles. Las exportaciones a América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) se aceleraron para adelantarse a la implantación de nuevos aranceles.

La tendencia de diversificar exportaciones hacia África y América Latina se mantiene, a pesar del elevado riesgo geopolítico. Los datos de 2025 muestran una recuperación de los mercados asiáticos, en concreto, China y algunos países de ASEAN.

SECTORES

El sector agroalimentario ha crecido a pesar de los riesgos económicos y "los productos valencianos están muy bien posicionados en todos los mercados", según la experta. Aunque la UE sigue absorbiendo la mayor parte de las exportaciones, los alimentos sin elaborar se han diversificado hacia Japón y Chile y los elaborados hacia Cuba, Costa de Marfil y Marruecos.

Las manufacturas de consumo se han centrado en los últimos años en mercados cercanos o de bajo riesgo hacia el mercado europeo, aunque también mercados como el de Estados Unidos y algunos países de África Occidental. En las semifacturas, la tendencia general de acortar cadenas de suministro ha impulsado los mercados de Europa del Este. En los bienes de equipo, la reorientación está más ligada a mercados con un buen dinamismo, con notables incrementos en Australia (726%) y Nueva Zelanda, Israel (67%), Emiratos Árabes Unidos (112%), Japón (51%) o Estados Unidos (112%).

En paralelo, las importaciones valencianas han reflejado también ese cambio de patrón. Han desviado parte de sus compras de materias primas hacia proveedores más cercanos, sobre todo en el Mediterráneo, cuando ha sido posible sustituir origen.

RECOMENDACIONES

El informe advierte que su futuro "para por saber combinar eficiencia con resiliencia ante los cambios permamentes y continuos". Se aconseja fortalecer las tomas de decisiones, para que sean más ágiles, que integren escenarios diversos e incluyan el análisis geopolítico. También invertir en herramientas digitales como la IA para que ayuden a mejorar la gestión y anticiparse a nuevos escenarios.

El estudio subraya la necesidad de desarrollar cadenas de suministro resilientes, evaluando de forma continua sus vulnerabilidades, diversificando proveedores, controlando los inventarios de componentes críticos.

Además, se anima a aprovechar los nuevos corredores comerciales que se están generando a nivel mundial y los nuevos acuerdos comerciales de la UE, como Mercosur. La economista ha señalado que India es un "mercado de gran potencial", aunque "es muy complicado entrar", y también ha apuntado que "hay que tener en el punto de vista la regionalización del sudeste asiático y China", ha indicado la experta.

Desde CaixaBank, Olga García ha señalado que "abrirse a los mercados exteriores ha seguido siendo fundamental para que las empresas hayan podido ser competitivas en un entorno cada vez más complejo y exigente". Por parte de Cámara Valencia, Jorge Linares ha subrayado que escenarios que antes se consideraban improbables "se han convertido en escenarios centrales a la hora de tomar decisiones estratégicas en las empresas".