Varios 'influencers' italianos visitan la Costa Blanca de la mano del Patronato Provincial de Turismo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 'influencers' procedente de Italia visita desde este viernes y hasta el próximo lunes la Costa Blanca, de la mano de una acción impulsada por el Patronato Provincial de Turismo, con el fin de que puedan conocer "de primera mano" recursos, experiencias y productos turísticos que ofrece la provincia de Alicante y "favorecer así la mejora de la conectividad aérea entre ambos destinos".

La acción promocional está impulsada por el Patronato Provincial de Turismo en colaboración con Turespaña y su oficina de turismo en Roma. Llega en un contexto de "fortalecimiento de la conectividad aérea" entre Alicante y el mercado italiano, "tras la reapertura de la ruta con Nápoles y la incorporación de nuevas conexiones directas con Venecia y Catania", ha subrayado la Diputación en un comunicado.

"El objetivo de este viaje es que los participantes conozcan de primera mano los diferentes recursos, experiencias y productos turísticos de la provincia de Alicante y generen contenidos digitales", ha apuntado el director del Patronato, José Mancebo.

Y ha explicado que "la estrategia se enfoca en vincular la promoción de la Costa Blanca a la mejora de la conectividad aérea entre Alicante e Italia, favoreciendo el conocimiento del destino entre potenciales viajeros italianos".

De esta forma, durante su visita a la provincia, los 'influencers' podrán conocer diferentes destinos de costa y de interior y aspectos relacionados con la gastronomía, la cultura, el patrimonio, el 'lifestyle' y la oferta de alojamiento.

Se han organizado, para ello, visitas guiadas y experiencias gastronómicas, como la participación en un taller de elaboración de arroz alicantino, o actividades de turismo activo, como una travesía en catamarán.

En esta promoción participan los influencers Alessandro Belardo y Consiglia Petruolo, del perfil @viaggiaconliaeale, ganadores de los Italy Ambassador Awards 2024 en la categoría Travel Content Creator; y Carmen Aprile y Antonio Volpe, de @travelwithcarmenaprile, que han trabajado en la promoción de destinos turísticos como Azores, Suiza, Eslovenia, Polonia, Croacia, República Dominicana y Jordania. La acción cuenta con la colaboración de Visit Benidorm, Visit Elche y el Ayuntamiento de El Castell de Guadalest.