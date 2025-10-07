Los ingresos del sector turístico de la Comunitat Valenciana crecen un 3,1% en verano, según Exceltur

Archivo - Imagen de archivo de la playa del Mal Pas en Benidorm (Alicante) - TURISME COMUNITAT VALENCIANA - Archivo

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado un crecimiento del 3,1% interanual en ingresos del sector turístico entre junio y agosto de 2025, mientras que las pernoctaciones han aumentado un 1,1%, según el análisis realizado por Exceltur.

En el litoral valenciano, la Costa Blanca ha alcanzado un RevPAR (ingresos por habitación disponible) de 119,8 euros en junio-agosto de 2025 frente a 116,4 euros un año antes (+2,9%), y la Costa de Valencia se ha situado en 98,9 euros frente a 98,2 euros (+0,8%) en el mismo periodo.

En relación a València, el RevPAR en el periodo estival se ha situado en 100,5 euros, frente a 107,4 euros del verano anterior, una variación del -6,5%. En Alicante (ciudad), la variación interanual del RevPAR ha sido del -1,2% en el mismo periodo comparado con 2024.

Por otra parte, en el ámbito de las viviendas de alquiler turístico en plataformas, las plazas en la ciudad de València en agosto de 2025 ascendieron a 33.057, 4.227 menos que hace un año (-11,3%). En Alicante, las plazas se han situado en 17.682, 1.661 menos que un año antes (-8,6%).

Por último, aunque hay una moderación generalizada en las expectativas empresariales por destinos para el último trimestre del año, la Comunitat Valenciana registra una previsión de aumento del 0,5% interanual en las ventas.

En el conjunto del país, el sector turístico ha cerrado el verano de 2025 con un crecimiento del 2,8% en el PIB turístico, una cifra que, aunque positiva, refleja una ralentización de los aumentos y una equiparación a los del conjunto de la economía tras años siendo el sector "dinamizador de la economía".

Esta ralentización responde al "debilitamiento económico" de las economías de los principales países emisores, según el análisis realizado por Exceltur, que destaca que esta desaceleración consolida un nuevo patrón de comportamiento más normalizado del sector ya que entre los últimos tres años, entre 2021 y 2024, ha contribuido en un 52,6% al crecimiento de la economía española.

A principios de verano, el 'lobby' turístico estimó que el crecimiento para la temporada sería del 3,3%, en la línea de los trimestre anteriores, pero ha sido ligeramente más baja.

Ante estos resultados, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Oscar Perelli, ha señalado este martes en rueda de prensa que el sector "no va a seguir siendo el gran dinamizador de la economía", pero que esto no significa que haya sido un mal verano.

"El verano, empresarialmente, ha sido positivo, pero cerramos una etapa donde estábamos creciendo muy fuerte y ahora se ha moralizado", ha recalcado. En esta línea, los empresarios turísticos han informado a Exceltur de que sus balances de resultados del verano han sido positivos y han registrado crecimientos, si bien también han notado una suavización hasta el 2,8%.