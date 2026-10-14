Iniciativa-Compromís propone a Alberto Ibáñez para liderar la candidatura de la coalición al Congreso

Alberto Ibáñez - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa-Compromís ha propuesto al diputado en el Congreso Alberto Ibáñez para liderar la candidatura de la coalición a la Cámara Baja en el marco de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha decidido Iniciativa-Compromís tras celebrarse la Mesa Nacional, máximo órgano de decisión entre congresos, que se ha reunido esta tarde en València para ser informada de las negociaciones que se están ultimando para "ofrecer a la ciudadanía valenciana una única papeleta de la izquierda". Los miembros del órganos han aprobado por unanimidad proponer a Ibáñez para liderar la candidatura al Congreso.

Asimismo, en el acuerdo aprobado se subraya que "el objetivo prioritario tiene que ser conseguir una lista unitaria con todas las fuerzas políticas valencianas de la izquierda emancipadora".