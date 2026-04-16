Institutos tecnológicos crean Redit Defensa para contribuir al impulso del sector de seguridad, defensa y aeroespacial

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, integrados en Redit, han puesto en marcha Redit Defensa, una iniciativa colaborativa que tiene como objetivo "impulsar el desarrollo y la consolidación del sector de seguridad, defensa y aeroespacial en la Comunitat Valenciana, poniendo al servicio de la industria las capacidades tecnológicas de los once institutos".

La creación de esta unidad responde al "creciente peso estratégico" de estos sectores a nivel europeo y nacional, así como a la necesidad de "maximizar las capacidades científico-tecnológicas existentes en el territorio para incrementar su impacto en beneficio de los sectores industriales", según ha informado Redit en un comunicado.

Redit Defensa nace con la "clara vocación de colaboración y alineamiento institucional" y apuesta por un modelo basado en la coordinación con el Consell y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en colaboración con las Cámaras de Comercio, así como con el conjunto del tejido empresarial, según ha subrayado la presidencia de Redit.

COORDINADA POR ROCATÍ

Con el objetivo de dinamizar la colaboración entre los institutos tecnológicos y favorecer el desarrollo de proyectos conjuntos, Redit Defensa estará coordinada por Vicente Rocatí, director de Aidimme (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines), quien ha indicado que "gracias a la colaboración con IVACE+i, los institutos tecnológicos de Redit llevamos años desarrollando capacidades clave en tecnologías duales, con aplicaciones tanto civiles como de defensa".

"Con Redit Defensa damos un paso más, estructurando todo ese conocimiento para contribuir de forma coordinada al desarrollo de un sector estratégico para la Comunitat Valenciana, liderado por el Consell y por la CEV en colaboración con la Cámara de Comercio", ha indicado.

Vicente Rocatí Rufes es director de Aidimme, donde lidera la estrategia de un instituto tecnológico orientado a impulsar la competitividad empresarial mediante la I+D+i y los servicios avanzados. Con una amplia trayectoria en el centro, donde anteriormente fue subdirector, está especializado en desarrollo industrial, sostenibilidad y economía circular, y participa activamente en organismos de normalización como UNE.

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Redit Defensa se apoyará en la amplia experiencia de los institutos tecnológicos en ámbitos como las tecnologías de la información y las comunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, la simulación avanzada, el almacenamiento energético y los sistemas de protección frente a amenazas complejas.

Este posicionamiento tecnológico se ha visto reforzado recientemente por los resultados de la última convocatoria Cervera del CDTI, en la que los institutos tecnológicos de Redit han logrado el 23 por ciento de la financiación nacional -11,5 millones de euros- en el ámbito de Seguridad y Defensa, consolidándose como uno de los principales actores del sistema español de I+D+i en este campo.

Este liderazgo se enmarca en los resultados de la resolución de esta convocatoria que sitúan a los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana "como la principal Red nacional de este programa", al concentrar más del 21% del presupuesto total de la misma --15,1 millones de euros--.

Desde Redit se subraya que estos resultados "reflejan la capacidad de los institutos tecnológicos valencianos para anticipar retos estratégicos y trasladar conocimiento avanzado al tejido productivo y a las políticas públicas".

La puesta en marcha de Redit Defensa sitúa a la red "en una posición estratégica para participar activamente en los futuros programas nacionales y europeos en seguridad, defensa y aeroespacial, en un contexto marcado por el incremento de la inversión pública y la consolidación de ecosistemas especializados", señala la entidad. De esta agrupación forman parte los institutos tecnológicos Aidimme, Aiju, Aimplas, Ainia, Aitex, IBV, Inescop, ITC, ITE, Itene e ITI.