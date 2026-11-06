Insur refuerza su presencia en Valencia con la apertura de su primera oficina comercial en Paterna

Imagen del proyecto Insur Albanova - INSUR

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha inaugurado una oficina de atención comercial de Insur Albanova, su promoción de 130 viviendas en Paterna (Valencia), que cuenta con una inversión de más de 32 millones de euros.

La compañía inmobiliaria ha reunido a más de un centenar de asistentes, entre clientes, inversores y colaboradores, en un acto que ha puesto de manifiesto "un nuevo paso adelante en la estrategia de expansión por el territorio nacional que ya se avanzó en el Plan estratégico 2026-2030", destaca la entidad en un comunicado.

La oficina de atención comercial, situada en la calle Manises de Paterna (Valencia), cuenta con un 'showroom' donde el cliente descubrirá los materiales y las calidades del residencial, que ofrece viviendas de uno a tres dormitorios, todas ellas con terraza y cocina integrada al salón.

Según ha explicado Patricia García Santamaría, directora territorial en Levante de Grupo Insur, "la apertura de esta oficina comercial supone un gran hito para el desarrollo de Insur Albanova".

"La buena acogida que ha tenido la promoción desde su lanzamiento confirma la demanda de viviendas que combinan calidad, confort y funcionalidad. Esta promoción, que afianza nuestra entrada en un mercado estratégico como es el de la Comunidad Valenciana, reafirma a la vez nuestra apuesta por desarrollar espacios residenciales que respondan a las necesidades actuales de los compradores y contribuyan mejorar su calidad de vida", manifiesta.

ZONA "CON PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO"

El residencial se ubica en Los Molinos (al sur de Paterna), en una de las áreas con mayor proyección de crecimiento del entorno urbano de Valencia que, además, se encuentra a solo cinco kilómetros del centro de la capital. Durante todas sus fases, el proyecto contribuirá a la generación de empleo de la zona con unos 150 puestos de trabajos previstos, entre directos e indirectos.

Entre los elementos que destaca Insur, figuran laz zonas comunes, que incluyen una piscina exterior comunitaria, un club social amueblado, un parque infantil, un espacio habilitado para bicicletas y un gimnasio completamente equipado. A ello se suma la calificación energética 'A' con la que cuenta el residencial, supone un ahorro en el coste de suministros y aumenta en torno al 20% la eficiencia energética de los residentes. En paralelo, el barrio cuenta con una variedad de supermercados, comercios, y centros educativos y sanitarios.

Por otro lado, la promoción goza de "buenas comunicaciones" tanto con València como con el resto del área metropolitana, gracias a su proximidad a la estación de metro de Santa Rita, situada a tan solo 250 metros, que permite acceder a la Línea 2 de Metrovalencia. A ello se suman sus conexiones ferroviarias y líneas de autobús, así como un acceso ágil a las principales vías de comunicación por carretera, entre ellas la CV-35, la V-30 y la A-7.

La ubicación también permite "disfrutar de entornos naturales adecuados para realizar actividades al aire libre, con el Bosque de la Vallesa, integrado en el Parque Natural del Turia, y el Parque Central de Paterna, a escasos minutos", concluyen.