La integral de los cuartetos de Shostakóvich vuelve al Palau de la mano del Cuarteto Casals tras 30 años

Archivo - Cuarterto Casals - PABLO RODRIGO STUDIO - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Cambra al Palau recibe este miércoles y el jueves 22 a las 19.30 horas, la visita del Cuarteto Casals, "uno de los máximos referentes del cuarteto de cuerda", con casi tres décadas de "brillante trayectoria artística". En cocnreto, subirán al escenario de la Sala Rodrigo del auditorio valenciano, para interpretar los cinco primeros cuartetos de la integral de Dmitri Shostakóvich.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha señalado que esta integral solo se podrá escuchar en España, en València y en Madrid, y que la última y única vez que se interpretaron los quince cuartetos en una misma temporada, fue en 1996, a cargo del Brodsky Quartet.

En este sentido, Llimerá ha calificado esta integral como "un verdadero acontecimiento musical, tanto por la trascendencia de las quince obras maestras que componen este titánico corpus camerístico de Shostakóvich, equiparable en grandeza a las de Beethoven o Bartók, como por la calidad del Cuarteto Casals, que en los próximos seis programas mostrará la compenetración, técnica y complicidad de sus músicos, reconocidos a nivel nacional e internacional".

De este modo, el Cuarteto Casals interpretará mañana los cuartetos n.º 1 en Do mayor, Op. 49; el n.º 3 en Fa mayor, Op. 73 y el n.º 2 en La mayor, Op. 68, mientras que el jueves abordará el n.º 4 en Re mayor, op. 83 y el n.º 5 en Si bemol mayor, op. 92. Las próximas citas del ciclo serán el 26 y el 27 de febrero, y el 15 y 16 de abril.

Fundado en 1997 en la Escuela Reina Sofía de Madrid, el Cuarteto Casals está presente cada temporada en las programaciones "más prestigiosas del mundo" como el Carnegie Hall de Nueva York, Philharmonie y Boulez Saal de Berlín, Konzerthaus y Musikverein de Viena, Festival de Salzburgo, Wigmore Hall de Londres, Concertgebouw de Ámsterdam, Philharmonie de París o Suntory Hall de Tokio.

Al hilo, su "firme compromiso" con la esencia de cada partitura se refleja en una veintena de álbumes, así como en sus interpretaciones históricamente informadas con arcos del periodo barroco y clásico --procedentes del Fondo Borletti Buitoni de Londres--, que conviven con estrenos y colaboraciones con compositores de nuestro tiempo, desde György Kurtág a Francisco Coll. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Música de España.