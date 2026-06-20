Interceptado en Gandia el conductor de un patinete eléctrico que casi cuadruplicaba la tasa de alcoholemia

Control - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han interceptado, durante el transcurso de un punto de verificación de alcohol y drogas, al conductor de un patinete eléctrico que casi cuadruplicaba la tasa de alcoholemia.

El conductor, un hombre de 25 años de edad, arrojó una tasa de alcohol casi cuatro veces superior a la legalmente permitida para este tipo de vehículos.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo en las proximidades del Grao de Gandia (Valencia) y gracias a la intervención de los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, se pudo evitar un siniestro de graves consecuencias, debido a la vulnerabilidad de este tipo de conductores, cuando circulaba teniendo las condiciones psicofísicas mermadas por la considerable tasa de alcohol con la que conducía el vehículo, ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

RESPONSABILIDAD

Al tratarse de un vehículo de movilidad personal, los agentes actuantes incoaron un expediente sancionador del vigente Reglamento General de Circulación, que se sanciona con una multa de 1.000 euros y conlleva la inmovilización del vehículo hasta que desaparezcan las causas que la motivaron.

Al conductor también se le denunció por no haber inscrito el patinete eléctrico en el Registro Nacional de Vehículos de DGT, siendo obligatorio el registro de este tipo de vehículos desde enero de 2026.