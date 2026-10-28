Intervalos nubosos, posibles chubascos dispersos y descenso de las temperaturas máximas este miércoles en la Comunitat

Archivo - Así amanece en Canet (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este miércoles con intervalos nubosos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormenta, más probables en el litoral.

Por su parte, las temperaturas mínimas subirán en el sur de Valencia y Alicante y no habrá cambios en el resto de la autonomía; mientras que las máximas bajarán, excepto en el litoral de Castellón, y localmente notable en Valencia.

Además, se espera viento de componente este en Valencia y Alicante y sur en Castellón, con intervalos de moderado del noreste en el litoral de la Comunitat.