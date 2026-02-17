Intervenidos 600 kg de marihuana en una empresa de La Safor en la que dormían empleados en condiciones insalubres

1060703.1.260.149.20260217093226 Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC

VALÈNCIA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Xenabis, ha detenido a cinco personas que, en una empresa de producción de cáñamo, presuntamente cultivaban y exportaban marihuana hacia Europa. Se han aprehendido 608 kilogramos de marihuana y se han bloqueado varias cuentas bancarias y bienes inmuebles, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La operación comenzó el pasado mes de septiembre, cuando se realizaron una serie de actuaciones administrativas en una empresa productora de cáñamo de La Safor, en el marco de las Joint Action Days europeas.

Los guardias civiles, dentro de sus competencias, realizaron una serie de comprobaciones de la actividad empresarial para comprobar el cumplimiento de la normativa. En un primer momento vieron que se estaba empleando a personas extranjeras en situación irregular para realizar las labores de cultivo, manipulación y envasado.

Muchos de estos extranjeros pernoctaban y residían en el propio invernadero, sin contrato y en condiciones de seguridad y salubridad incompatibles con la normativa laboral. Los agentes detectaron que, además, las plantas de cannabis separaban las sumidades floridas (cogollos) del resto de la planta, cosa que está prohibida. Posteriormente secaban estos extremos para su posterior envasado y distribución.

La empresa preparaba bidones de 50 kilogramos de peso de cogollos y también en envoltorios comerciales de 10 gramos para su venta posterior fuera del territorio nacional (en Europa).

Tras estas comprobaciones, los agentes realizaron tres entradas y registros domiciliarios donde intervinieron un total de 550 kilogramos de marihuana en bidones y 58 kilogramos de marihuana en envases termosellados de 10 gramos.

La operación logró el bloqueo judicial de varias cuentas bancarias y activos inmobiliarios, además de la aprehensión los medios materiales empleados para el envasado, etiquetado y procesamiento. Se incautaron también 4.500 euros en efectivo, seis vehículos (incluida una embarcación) y varios teléfonos móviles.

En total se ha detenido a cinco personas de entre 52 y 72 años y nacionalidades francesa, suiza, búlgara y española, a los que se les imputan los delitos contra la trata de seres humanos con fines de explotación, contra la salud pública (tráfico de drogas) y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Policía Judicial de Gandía con el apoyo de Unidades de la Compañía de Gandía y la USECIC de Valencia. Las diligencias han sido entregadas en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 2 de Gandía.