Introducing Castellón critica la "indefinición" de la política turística para 2025 por parte del Consell

Javier Gallego lamenta que hay conversaciones paralizadas con operadores alemanes y británicos desde noviembre de 2024

CASTELLÓ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El presidente del Club de Producto Turístico Introducing Castellón, Javier Gallego, ha mostrado hoy su "inquietud y preocupación" ante la "indefinición" de la política turística por parte del Consell. "A fecha de hoy no sabemos si vamos a tener apoyo económico de la Conselleria de Turismo, ni qué mercados son prioritarios, ni cuál es la estrategia turística para Castellón", ha dicho en rueda de prensa.

"Esto nos genera mucha inquietud porque la actividad turística no se puede empezar a programar en el mes de abril. Hemos pasado Fitur sin poder cerrar compromisos y los que hay con algunas corporaciones en otros mercados están paralizados, porque no vamos a asumir ninguna resposabilidad jurídica hasta que no tengamos un compromisio fehaciente de apoyo económico", ha dicho.

Así, Gallego ha explicado que la asociación que dirige tenía conversaciones "muy avanzadas" con operadores alemanes y británicos que "están paralizadas desde noviembre de 2024". "Esto nos preocupa porque podría significar perder la temporada 2025 y, en algunos casos de operadores con avión, como decidan colocar el avión en otro mercado no esperemos el año que viene ir a buscarlos", ha añadido.

"En algunos casos llevamos tres o cuatro años trabajando para conseguir esta situación y el tiempo se nos está yendo entre los dedos", ha subrayado el presidente de Introducing Castellón tras anunciar que la Asamblea General ha aprobado el Plan de Acción para 2025.

"Nuestra prioridad siempre ha sido trabajar para conseguir limitar al máximo la estacionalidad, y eso pasa por la touroperación británica y alemana, porque son los dos únicos mercados con capacidad de emisión de turistas en suficiente volumen como para ayudarnos a ocupar los periodos de marzo, abril, mayo, octubre y noviembre", ha apuntado.

PREACUERDOS Y ACUERDOS "PARALIZADOS"

Gallego ha señalado que tenían un preacuerdo con dos operadores británicos, un preacuerdo con un tuoroperador alemán especializado en turismo cultural, y un acuerdo firmado con el operador número uno en habla alemana de todo el mercado de salud que cubre Alemania, Austria y Suiza, en el que, en principio, participarían tres empresas -Magic de Oropesa, Rosaleda del Mijares de Montanejos y El Palasiet de Benicàssim-, pero "está pendiente de un hilo".

Así mismo, ha indicado que tienen una colaboración preferencial con EasyJet Holidays, "que ha manifestado un interés serio y riguroso en programar vuelos con paquete turístico al aeropuerto de Castellón, operación en la que se barajaban entre 10.0000 y 12.000 turistas, que va sustentada con un apoyo por parte del aeropuerto en temas de tasas, con un apoyo por parte de los hoteleros y hay un paquete de marketing que el pasado año teníamos encajado con la Conselleria pero desde octubre está paralizado".

"Estamos a puertas de que Castellón deje de ser un destino de segunda división para pasar a primera y ante un posible cambio estratégico en el modelo de negocio, aunque nosotros no podemos asumir el liderazgo de la provincia, sino que lo tienen que asumir las instituciones con un presupuesto", ha afirmado.

Gallego, que ha indicado que el pasado año contaron con una subvención de 150.000 euros por parte de la Conselleria, ha significado que este año esperaban que se aumentara esta cantidad para que pudieran asumir nuevas operaciones.

"No podemos romper la estacionalidad sin turismo internacional y, si la situación de indefinición de la política turística se alarga y seguimos sin líneas estratégicas, están en peligro 5.000 puestos de trabajo", ha dicho.

Finalmente, Gallego ha indicado que el Club de Producto Introducing Castellón no trabaja con la Diputación de Castellón porque no se sienten "perfectamente queridos" y porque las líneas de actuación de la institución provincial no les "encajan".