La inversión que las comisiones de València destinan a la construcción de fallas se acerca a los 10 millones en 2026

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones falleras de la ciudad de València destinan un total de 9.804.015 millones de euros para la construcción de los monumentos, tanto infantiles como grandes, que lucirán en las calles el próximo mes de marzo, según se desprende de la clasificación definitiva aprobada por la Junta Central Fallera (JCF), consultada por Europa Press. Por tanto, serán unos 600.000 euros más que el pasado año, cuando la inversión llegó a los 9,2 millones.

Concretamente, las comisiones falleras destinarán este 2026 un total de 7.267.135 euros para la construcción de fallas grandes, mientras que para las infantiles serán otros 2.536.880 euros. Por categorías, las de sección Especial invertirán 1,5 millones en las grandes y 484.000 euros en las infantiles.

En los monumentos grandes de la máxima categoría, la comisión que más recursos invertirá es, de nuevo, Convento Jerusalén-Matemático Marzal, con 260.000 euros para la obra que firma el artista fallero David Sánchez Llongo.

Le sigue, en segunda posición, L'Antiga de Campanar, con 200.000 euros para la creación de Josué Beitia. Completa el podio en tercer lugar Exposició-Misser Mascó, que destinará 195.000 euros para la falla que firmarán Banyuls & Ruiz.

Seguidamente se sitúan, por este orden, Na Jordana (Mario Gual), con 185.000 euros; Plaza del Pilar (Paco Torres), con 180.000; Sueca-Literato Azorín (Pedro Santaeulalia), con 171.500; Almirante Cadarso-Conde Altea (Francisco Giner), con 170.100; Cuba-Literato Azorín (Carlos Carsí), con 110.000; y Reino de València-Duque de Calabria (Sergio Musoles), con 107.000 euros.

RESTO DE SECCIONES

En la sección Primera A, lidera la tabla la falla Espartero-Ramón y Cajal (104.000 euros), seguida de Ribera-Convento Santa Clara (100.000), Maestro Gozalbo-Conde Altea (99.000), Grabador Esteve-Cirilo Amorós (95.000) y Avenida del Oeste (90.000). Y en Primera B, encabeza la sección Malva-rosa-Antoni Ponz-Cavite, con 42.000 euros, seguida por Duc de Gaeta-Pobla de Farnals, con el mismo importe.

En sección Segunda A, los presupuestos oscilan entre los 27.500 y los 21.000 euros; en Segunda B, entre 23.001 y 19.500 euros; en 3A, entre 20.020 y 18.000 euros; en 3B, entre 18.821 y 17.000 euros; en 3C, entre 17.400 y 16.000 euros; en 4A, entre 16.000 y 15.000 euros; en 4B, entre 15.000 y 13.500 euros; en 4C, entre 13.475 y 12.000 euros; en 5A, entre 12.000 y 11.000 euros; en 5B, entre 11.000 y 10.000 euros; en 5C, entre 10.000 y 9.000 euros.

Además, en sección 6A se mueven entre 9.000 y 8.800 euros; en 6B, entre 8.500 y 8.000; en 6C, entre 7.800 y 7.000; en 7A, entre 7.000 y 6.000; en 7B, entre 6.360 y 5.500; en 7C, entre 5.500 y 4.000; en 8A, entre 4.510 y 4.000; en 8B, entre 3.900 y 3.001.

Finalmente, en la última sección, 8C, los presupuestos oscilan entre los 3.300 y los 2.150 euros. Por otro lado, las comisiones Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades y Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll ha quedado fuera de concurso y declaran 6.000 y 700 euros, respectivamente.

FALLAS INFANTILES

Respecto a las fallas infantiles, en sección Especial, Espartero-Ramón y Cajal lidera la clasificación con 75.000 euros, seguida de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, con 60.000 euros, y Maestro Gozalbo-Conde Altea, con 38.000, mismo importe que Císcar-Borriana.

Completan la categoría 'de oro', en este orden, las comisiones Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, con 37.000 euros, misma cantidad que Gayano Lluch; Comte de Salvatierra-Ciril Amorós, con 36.000 euros; Avinguda Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite, con 31.000 euros; Almirante Cadarso-Conde Altea, con 30.000 euros; Exposició-Misser Mascó, con 30.000 euros; Joaquim Costa-Comte d'Altea, con 25.000 euros; Reina-Pau-Sant Vicent, con 24.000, y Blas Gámez-Àngel Villena, con 23.000.