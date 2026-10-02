Una investigación desde Valencia permite desarticular una red que cometía hurtos y estafas por toda España

Desarticulada una organización criminal que cometía hurtos y estafas por todo el territorio nacional - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desarticulado una organización supuestamente dedicada a la comisión desde la provincia de Valencia de hurtos y estafas mediante el conocido método del 'cogotero' o 'siembra' en todo el territorio nacional, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Los agentes les atribuyen unos 50 hechos delictitivos.

Esta modalidad delictiva consiste en distraer a las víctimas, principalmente en aparcamientos de establecimientos comerciales, para sustraerles efectos personales y tarjetas bancarias que, posteriormente, eran empleadas para realizar extracciones de efectivo y operaciones fraudulentas.

La investigación, iniciada a finales del año 2025, tras la detección de diversos hechos delictivos cometidos en varias localidades, permitió acreditar la existencia de una supuesta estructura criminal "perfectamente organizada", con reparto de funciones entre sus integrantes, encargados de la selección de objetivos, la obtención de identidades falsas, el alquiler de vehículos y la ejecución material de los hechos delictivos.

El grupo actuaba de forma itinerante por distintos puntos del territorio nacional, si bien concentraba gran parte de su actividad en localidades valencianas. La organización presuntamente utilizaba documentación falsa, identidades usurpadas y vehículos de alquiler para desplazarse por distintos puntos de España y dificultar la acción policial.

Las numerosas gestiones de investigación practicadas por los agentes permitieron atribuir a los miembros del grupo cerca de 50 hechos delictivos, relacionados principalmente con delitos de hurto, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y apropiación indebida de vehículos.

La explotación de la operación ha permitido determinar que el perjuicio económico ocasionado por la organización ascendía a una cantidad aproximada de 110.000 euros, que habrían sido obtenidos mediante la sustracción de efectos personales y el uso fraudulento de productos bancarios de las víctimas.

Durante la fase de explotación de la operación se procedió a la detención de varios integrantes de la organización, entre ellos su principal objetivo, considerado uno de los máximos responsables del entramado criminal.

En el registro practicado por los agentes, en el domicilio utilizado por la organización como base logística y ubicado en Madrid, fueron intervenidas tres armas de fuego, además de diversa documentación y otros efectos de interés para la investigación.

CUENTAS BLOQUEADAS

Del mismo modo, la autoridad judicial acordó el bloqueo de 29 cuentas bancarias presuntamente utilizadas por la organización para canalizar y ocultar los beneficios obtenidos de manera ilícita.

La investigación ha permitido, además, acreditar la existencia de una red criminal asentada sobre una estructura estable y jerarquizada, orientada a la obtención continuado de beneficios económicos mediante la comisión de delitos contra el patrimonio y el fraude bancario.

Como resultado de las diligencias practicadas y de las pruebas aportadas por los investigadores, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del principal objetivo de la operación y presunto "cabecilla" de la organización.

A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, usurpación de estado civil, apropiación indebida, hurto y estafa.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Chiva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena número 4.