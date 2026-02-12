Investigada por proporcionar empadronamientos fraudulentos por 150 euros a inmigrantes en Oliva

Agente de la Guardia Civil en investigación - OPC

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer que presuntamente falsificaba documentos para empadronar a extranjeros en la localidad valenciana de Oliva. Cobraba 150 euros a cambio de facilitar un documento que, además, no se correspondía con el oficial, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación tuvo lugar a finales de noviembre de 2025, cuando dos extranjeros accedieron al consistorio de Oliva para tratar de realizar un trámite administrativo. En ese momento el personal del Ayuntamiento se percató de que los certificados de empadronamiento que portaban estas dos personas no se correspondían con los oficiales.

El personal del Ayuntamiento alertó a la Guardia Civil, que comprobó que una mujer les había facilitado un documento conjunto de empadronamiento fraudulento cobrándoles 150 euros a cada uno de estos dos inmigrantes.

Por estos hechos se abrió unna investigación a una mujer de nacionalidad cubana, de 35 años, a la que se le imputa un delito de falsedad en documento público. No se descarta que existan más afectados y, de hecho, la investigación continúa abierta.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.