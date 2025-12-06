Investigado un cazador furtivo por abatir a un ejemplar de macho montés en la Canal de Navarrés

La Guardia Civil investiga a un cazador furtivo por abatir a un ejemplar de macho montés en la Canal de Navarrés - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre que carecía de autorización y precinto por haber abatido a un ejemplar de macho montés en la comarca de la Canal de Navarrés, en la provincia de Valencia.

Los hechos ocurrieron a primera hora del pasado 1 de noviembre, cuando se recibió aviso por parte de una sociedad de cazadores alertando de que se había abatido un ejemplar. Al lugar se desplazó la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Navarrés.

El animal fue localizado en el término municipal de una localidad de la comarca de la Canal de Navarrés: se trataba de un ejemplar de macho montés (Capra Pyrenaica) de unos ocho años de edad. Además, los agentes localizaron el proyectil y lo extrajeron para su estudio.

Horas más tarde, mientras la patrulla realizaba una batida por el término municipal de la localidad observó a dos cazadores con dos perros y procedió a su identificación e inspección de la documentación que poseían.

Los agentes formularon al propietario de los canes siete denuncias por infracciones administrativas a la Ley 2/2023 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de Bienestar Animal. Los animales carecían del preceptivo microchip de identificación y de las vacunas obligatorias.

Asimismo, revisaron el interior del vehículo y en su interior hallaron un rifle y una caja con munición donde faltaban dos cartuchos, con la circunstancia de que el calibre de la munición coincidía con el del proyectil hallado en el animal abatido.

Finalmente, las pesquisas han concluido con la investigación de un hombre de 45 años y nacionalidad española por un delito de caza y contra la fauna. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Patrulla del Seprona de Navarrés.

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Xàtiva y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.