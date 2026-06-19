Investigado un conductor por fugarse a pie tras causar un accidente en la AP-7 a su paso por Pedreguer

Accidente en la AP-7 a su paso por Pedreguer - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, con la colaboración la Policía Local de Pedreguer (Alicante), han investigado a un hombre de 39 años que presuntamente se dio a la fuga a pie tras causar un accidente en la AP-7 a su paso por esta localidad y abandonar su vehículo en la calzada.

El incidente ocurrió el pasado 11 de junio sobre las 09.30 horas, a la altura del kilómetro 612 de la citada vía, cuando un turismo impactó con el que viajaba delante por el carril izquierdo. Ambos turismos sufrieron daños de consideración y los dos ocupantes del vehículo impactado sufrieron lesiones, ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Los vehículos implicados detuvieron inmediatamente la marcha y los testigos avisaron al 112. Así, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil del Destacamento de Benidorm, además de los servicios sanitarios.

En un momento dado, el conductor del turismo presuntamente causante del siniestro abandonó la zona del accidente huyendo a pie y se solicitó el apoyo del Puesto de la Guardia Civil y la Policía Local de Pedreguer, que, tras una intensiva batida por los caminos colindantes, hallaron al hombre oculto entre unos árboles, en las proximidades del lugar del accidente, junto a una mochila en la que portaba varias dosis de una droga conocida como alfa, así como útiles para su consumo.

Por ello, agentes de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Benidorm han investigado al conductor, un hombre español de 39 años, como presunto autor de dos delitos, uno por supuestamente conducir sin permiso y otro por hacerlo con drogas en el organismo.

El instituto armado ha intervenido la sustancia y ha denunciado al varón por una posible infracción a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la tenencia o consumo de estupefacientes en la vía pública. Los ocupantes del otro vehículo, que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas, fueron trasladados a un hospital.