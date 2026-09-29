La investigadora de Vrain Tanja Vos cocoordina la agenda que define las prioridades del software europeo

La investigadora del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (Vrain) de la Universitat Politècnica de València (UPV), Tanja Vos, junto al catedrático de la Universiteit van Amsterdam Tijs van der Storm - VRAIN

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (Vrain) de la Universitat Politècnica de València (UPV), Tanja Vos, junto al catedrático de la Universiteit van Amsterdam Tijs van der Storm, han coordinado y presentado en Bruselas la Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) for the Future of Software (SRIA).

Esta nueva agenda estratégica, arropada por toda la comunidad europea de software, identifica las capacidades que Europa necesita fortalecer para afrontar sus retos digitales en los próximos ocho años. Esto es ser competitiva en este área, mantener su atonomía digital y tener capacidad para construir, mantener y testear su propio software.

La iniciativa ha sido desarrollada a través de los Software Research Working Groups de Informatics Europe y ERCIM, con la participación de investigadores, organizaciones de investigación, industria y otros actores del ecosistema europeo de software.

Así, la iniciativa identifica cuatro grandes áreas de capacidades que Europa debe reforzar. Sistemas de software fiables, seguros y conformes con la normativa, sistemas de software a gran escala que puedan evolucionar de forma sostenible, infraestructuras digitales soberanas y resilientes, capacidades humanas y organizativas.

Estas prioridades se abordan además desde cinco perspectivas transversales; valor para la sociedad, sostenibilidad, competencias, gobernanza e innovación.

El lanzamiento ha reunido en Bruselas a representantes de la investigación, la industria y las instituciones europeas, con contribuciones de Siemens, Canon, Ericsson, Eiffel Software, Software Heritage, HiPEAC y el Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) de Francia. Tras el lanzamiento, la SRIA ha sido presentada oficialmente a Thibaut Kleiner, Director for Future Networks de la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnologías (DG CONNECT) de la Comisión Europea, en las instalaciones de la Comisión Europea.

Su área de responsabilidad incluye ámbitos como software, cloud y otras infraestructuras digitales. La presentación de la SRIA marca el inicio de un diálogo más amplio sobre cómo Europa puede reforzar sus capacidades de software mediante futuras inversiones en investigación, innovación, infraestructuras y formación.

Tal y como explica la investigadora de VRAIN de la UPV, Tanja Vos, "esta agenda marca un camino a seguir crucial ya que toda la transformación digital que estamos viviendo en la inteligencia artificial en cuanto a sanidad, energía, movilidad, industria o infraestructuras críticas debemos ser capaces de garantizarla con un software que sea seguro, confiable, sostenible y que podamos mantenerlo durante muchos años".

Y añade: "Si Europa quiere ser competitiva en esta área y mantener su autonomía digital, no podemos depender de infraestructuras y tecnologías de fuera de la UE. Necesitamos estas capacidades para construir, mantener y testear nuestro propio software".

Tanto Tanja Vos, Catedrática de la Universitat Politècnica de València y Chair del Software Research Working Group de Informatics Europe, como el Prof. Dr. Tijs van der Storm, Catedrático de la Universiteit van Amsterdam, Chair del Software Research Working Group de ERCIM e investigador senior del CWI (Centro de Matemáticas e Informática neerlandés), están vinculados a VERSEN, la asociación neerlandesa para la investigación en ingeniería de software, desde donde surgió la iniciativa de impulsar esta agenda a nivel europeo.

Ambos han coordinado el trabajo conjunto de las comunidades europeas de investigación en software para desarrollar esta agenda estratégica.