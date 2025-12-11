Investigadores confirman que entre los fundadores de València hubo población de la tribu italiana peligna

Entierro de la calle Cañete/Quart de València. - SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA MUNICIPAL (SIAM) DEL AYUNT

Investigadores valencianos, al frente de los cuales está Albert Ribera, del Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y vinculado a un proyecto de investigación de la Universitat de València (UV), han confirmado que el tipo de sepultura, los ritos y los ajuares funerarios de hace más de 2.100 años encontrados cerca de la calle Quart de València son propios de los peligni, uno de los pueblos más importantes de la zona de los Abruzzos, en el centro de la península itálica.

Es una de las conclusiones del Congreso Internacional de Arqueología, celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la UV, con el título 'La fundación de Valentia y el final de los pueblos itálicos e ibéricos'.

Según explica la UV en un comunicado, el descubrimiento se ha concretado en los últimos años después de conocer de primera mano el mundo funerario prerromano de las ciudades en torno a Corfinio (L'Aquila, Italia), capital en su momento de los peligni, por el gran parecido entre sus necrópolis y la de la ciudad de València de finales del siglo II a.C.

David Quixal, profesor de Arqueología del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la UV y uno de los dos coordinadores del congreso, señala que los recientes descubrimientos arqueológicos "establecen una clara relación entre los primeros habitantes de València y los de varias zonas del centro-sur italiano".

Las excavaciones del complejo arqueológico de la Almoina y otros lugares de València demostraron hace décadas la filiación itálica de los primeros habitantes de esta ciudad fundada en 138 a.C.

Además, los descubrimientos de hace más de treinta años de extrañas tumbas de cámara con nicho lateral de las calles Quart/Cañete, tras las Torres, fueron de gran importancia en el estudio de los orígenes de València, puesto que constituían una de las principales incógnitas de la arqueología valenciana. Estos entierros son muy parecidos en fisonomía y ritos a las tumbas tipos grotticella, abundantes en el área peligna italiana.

MURALLA ROMANA REPUBLICANA DE VALENTIA

En el congreso también se ha dado a conocer el hallazgo de un tramo de la muralla republicana de Valentia. Este nuevo descubrimiento supone un cambio en los límites de la ciudad latina. Marisa Serrano, arqueóloga de la empresa Semar, ha dirigido el estudio, recuperación y restauración de la muralla, que se encontró en septiembre del año 2023 pero que se ha presentado a nivel científico en este congreso. Este hallazgo supondría un aumento considerable de la extensión supuesta para esta primera ciudad de Valentia, concretamente una isla más de casas al este del trazado establecido hasta el momento.

En la reunión científica se ha analizado igualmente el impacto de la conquista romana en varias zonas ibéricas del este y sudeste peninsular, en particular en la valenciana, antiguas áreas ilercavona, edetana y contestana.

En el entorno de la propia fundación itálica de Valentia se ha concretado que el proceso de conquista y posterior romanización fue muy desigual entre los diferentes territorios ibéricos, caso de Arse-Saguntum (Sagunt), Edeta (Llíria), La Carencia (Turís), Kelin (Caudete de las Fuentes) o Sucro (Albalat de la Ribera), con diferentes ritmos, continuidades o rupturas a lo largo de los siglos II-I a.C. El impacto de las guerras sertorianas, hacia el 75 a.C., fue un punto de inflexión en la estructuración territorial y poblacional de esta región.

El congreso, que reunió presencial y virtualmente a más de una treintena de investigadores de diferentes nacionalidades, forma parte de una colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la UV y ha sido organizado por los profesores de Arqueología de la UV David Quixal e Iván Fumadó, junto con Albert Ribera, del Instituto Catalán de Arqueología Clásica (ICAC) y Trinidad Tortosa, del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM-CSIC). También ha participado la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC) y el Ayuntamiento de València.

ESTUDIO COMPARADO DE CARTAGO, SAGUNTUM Y SUCRO

El seminario está integrado dentro del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "QartLand: Paisajes económicos y organización territorial del periodo púnico a la romanización. Estudio comparado entre las áreas de Cartago (Túnez) y las de Arse/Saguntum y Sucro" (PID2022-139214NB-I00), dirigido por David Quixal e Iván Fumadó.

La primera reunión científica sobre esta temática tuvo lugar a Roma, sede del EEHAR, en octubre de 2023, pasando el testigo en València en 2025. Se prevé la continuidad de estas reuniones en 2027, de nuevo en Italia. Mediante estos seminarios, además de avanzar en el conocimiento científico y arqueológico, se pretende tejer redes de colaboración entre diferentes localidades mediterráneas unidas por su historia.