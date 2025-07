Investigadores valencianos participan en un ensayo clínico para mejorar el pronóstico de pacientes con fibrosis pulmonar

ALICANTE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), del Hospital General Universitario Doctor Balmis, y la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de València (Fihguv), organismos dependientes de la Conselleria de Sanidad, han participado en dos ensayos clínicos internacionales en los que se ha probado una nueva molécula que enlentece la pérdida de función pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar.

Los resultados de los estudios, publicados en 'The New England Journal of Medicine', indican la "eficacia" de una nueva terapia que "reduce la progresión" de esta patología, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La fibrosis pulmonar es una enfermedad respiratoria crónica en la que el tejido de los pulmones se daña y se forma una cicatriz (fibrosis). Este tejido cicatrizado de los pulmones se vuelve más grueso y rígido, lo que dificulta el paso de oxígeno a la sangre y, por tanto, afecta la capacidad respiratoria.

En la actualidad, ha continuado Sanidad, el daño pulmonar no puede revertirse, pero existen tratamientos que pueden ralentizar la progresión de la enfermedad y prolongar la vida de las personas afectadas.

Con el objetivo de "mejorar" el pronóstico de los pacientes, equipos multidisciplinares del Hospital Doctor Balmis de Alicante y del Hospital General de Valencia, a través de Isabial y la Fihguv, han participado en los ensayos clínicos internacionales FIBRONEER-FPI y FIBRONEER-FPP, que han contado, a nivel mundial, con más de 3.200 pacientes. La mitad de ellos presentaban fibrosis pulmonar idiopática y la otra mitad fibrosis pulmonar progresiva, dos variantes de esta patología.

Los ensayos clínicos han analizado la eficacia y seguridad de una nueva molécula durante 52 semanas, "manteniendo durante todo el proceso la medicación antifibrótica de base, que es la que se suministra a los pacientes habitualmente". Tras el periodo de estudio, los investigadores unieron los dos ensayos en uno de extensión, donde se estudia la exposición a largo plazo de la nueva molécula sin posibilidad de placebo.

"SE CONSIGUE REDUCIR LA PÉRDIDA DE FUNCIÓN PULMONAR"

Los resultados señalan que la molécula ha probado "ser efectiva y segura", tanto si se usa como monoterapia como si se administra junto a la medicación antifibrótica que se utiliza ahora. Concretamente, se ha demostrado que "consigue reducir la progresión de la patología y la pérdida de función pulmonar", además del tiempo de hospitalización. El estudio destaca un "perfil de tolerabilidad superior a las alternativas actuales".

La investigadora principal de Isabial en estos estudios, Raquel García, que también es jefa de la Sección de Neumología en el Hospital Doctor Balmis, ha destacado que los resultados de este estudio internacional "permiten seguir trabajando en la investigación para obtener una nueva opción terapéutica".

"No sabemos todavía si se suministrará sola o con otros tratamientos, aunque todo apunta a que en el futuro trabajaremos con tratamientos combinados, con el objetivo de mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis pulmonar progresiva", ha añadido.

ENLENTECER LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

Asimismo, según la jefa del Servicio de Neumología del Hospital General de Valencia e investigadora de la Fihguv, Estrella Fernández, este es "un hito" porque "es una nueva herramienta". "Aunque desde la comunidad científica no hemos logrado todavía un fármaco que detenga la progresión de la enfermedad, se ha conseguido enlentecer muchísimo y, por tanto, poder ofrecer a nuestros pacientes un mejor y más efectivo manejo de su enfermedad, que les ocasiona un alto grado de discapacidad conforme progresa el deterioro de sus pulmones", ha apuntado.

Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas fibróticas, donde se catalogan las fibrosis pulmonares, solo tenían dos tratamientos aprobados desde 2014 y este estudio anima a la comunidad científica a "seguir desarrollando nuevos estudios con el objetivo de obtener nuevos tratamientos que aumenten la supervivencia de pacientes con estas patologías", según ha zanjado Sanidad.