Investigados los supuestos responsables de 3 incendios forestales en Castellón

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 17 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil ha identificado e investigado a tres personas como supuestas responsables de tres incendios forestales en los municipios castellonenses de Soneja, Adzaneta y Sant Mateu, según ha informado le instituto armado en un comunicado.

Así, la Benemérita ha identificado al presunto autor de un incendio declarado el pasado día 13 de junio en una parcela agrícola del término municipal de Soneja. El incendio, el cual fue provocado entrada la noche, afectó a una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, generó una importante alarma social y obligó a la movilización de los servicios de urgencia dada la aproximación de las llamas al casco urbano.

Por parte de los agentes de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la localidad de Segorbe, en su condición de policía judicial específica en materia medioambiental, iniciaron las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos, y obtuvieron como resultado la identificación de un varón de 64 años, al cual se le atribuye la autoría del incendio.

De las investigaciones realizadas se desprende que la acción fue llevada a cabo durante la noche, aprovechando la oscuridad con el fin de dificultar la identificación de su autoría. Asimismo, se empleó un producto incendiario para asegurar la propagación del fuego y la consecución del resultado perseguido.

En una segunda actuación, el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Castellón ha investigado a un hombre de 38 años como presunto autor de un delito de tentativa de incendio forestal. Los hechos se remontan al pasado 20 de junio de 2026, sobre las 18.40 horas, cuando se produjo un conato de incendio en el punto kilométrico 9,500 de la carretera CV-190, dentro del término municipal de Adzaneta.

Durante la investigación, los agentes realizaron una inspección ocular de la zona para evaluar la proximidad del foco a la masa forestal y determinar las posibilidades de propagación e ignición del incendio.

En una última investigación, el Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Sant Mateu ha investigado a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva por incendio forestal. Los hechos tuvieron lugar en el término municipal de Sant Mateu, donde las investigaciones llevadas a cabo por los agentes permitieron determinar que el origen del incendio se debió a una hoguera realizada presuntamente por el investigado.

Como consecuencia, el fuego alcanzó y afectó a la masa forestal de la zona. Las diligencias con los supuestos responsables de los incendios han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales componentes.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan Especial de Prevención y Actuación en Incendios Forestales, desarrollado con la finalidad de prevenir este tipo de sucesos, reducir su incidencia y, en caso de producirse, investigar los hechos e identificar a sus responsables.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas dolosas pueden conllevar importantes consecuencias administrativas, civiles y penales. En función de las circunstancias concurrentes, las sanciones administrativas pueden alcanzar los 600.000 euros, sin perjuicio de la obligación de asumir los gastos derivados de la extinción del incendio, las correspondientes responsabilidades civiles por los daños ocasionados y las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.