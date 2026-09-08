Investigan el apuñalamiento de una mujer encontrada el lunes por la noche en Carcaixent

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer que fue encontrada este lunes por la noche en la localidad valenciana de Carcaixent, según han confirmado fuentes de la Benemérita.

Las mismas fuentes apuntan que la víctima, una mujer, fue hallada con varias lesiones de arma blanca.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación con el fin de esclarecer los hechos.