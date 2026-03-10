Investigan al conductor de una motocicleta que circulaba a 186 km/h en un tramo de 90 en la N-330

Control de la Guardia Civil - OPC

VALÈNCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de una motocicleta que circulaba por la N-330, a la altura del municipio valenciano de Requena, por 186 km/h en un tramo limitado a 90 km/h, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. El incidente tuvo lugar el día 1 de febrero.

Se trata de una vía en la que se han registrado graves siniestros viales, por lo que efectivos del Destacamento de Requena realizan controles preventivos.

Así, un Equipo de Investigación Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia identificó al conductor de la motocicleta, un varón de 35 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la velocidad máxima permitida en 80 km/h.

El Código Penal prevé por este delito --conducción a una velocidad superior en 80 km/h en vía interurbana-- penas de prisión de tres a seis meses; multa de seis a 12 meses; y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. En cualquier caso, se establece la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena (Valencia).