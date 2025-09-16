Investigan al conductor de un tractocamión como responsable de un accidente en el que falleció una mujer en Paterna

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de un tractocamión, que dio positivo en drogas, como presunto responsable de homicidio por imprudencia grave al colisionar contra un turismo averiado que estaba estacionado en la V-30 a la altura de Paterna (Valencia) cuya conductora, una mujer de 73 años, falleció, según ha informado el Instituto Armado.

El siniestro se produjo alas 13:05 horas del pasado 8 de agosto en la citada vía cuando el vehículo articulado, compuesto por un tracto camión y un semirremolque, colisionó contra un turismo que se encontraba parado en el arcén derecho por una avería mecánica. Como consecuencia del impacto, la conductora, que se encontraba en el interior del vehículo, falleció.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Subsector de Tráfico de Valencia, pero los servicios médicos no pidoeron más que certificar la muerte de la conductora del turismo.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Valencia se hizo cargo de la investigación del accidente. Los guardias civiles sometieron al conductor del camión a las pruebas de detección alcohólica por medio de aire espirado y la prueba salival de drogas, arrojando un resultado positivo en esta última. El laboratorio de referencia concertado por la Dirección General de Tráfico confirmó el resultado positivo de la prueba.

En el transcurso de la reconstrucción del siniestro, efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia han procedido a la investigación del supuesto autor, un hombre de 46 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave.

El Código Penal prevé una pena por el delito de homicidio por imprudencia grave que puede alcanzar los cuatro años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores hasta seis años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Paterna (Valencia). En caso de avería o accidente se recomienda a los usuarios que abandonen completamente la calzada hacia un lugar seguro.