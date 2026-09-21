Investigan a un conductor en Utiel que circulaba a 218 km/h en la A-3

Rádar velocidad - OPC

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor que circulaba a 218 km/h en un tramo de la A-3, a la altura del término valenciano de Utiel, en el que la velocidad permitida era de 120 km/h, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los guardias civiles del Destacamento de Requena interceptaron al vehículo y un Equipo de Investigación de Siniestros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia investigó a su conductor, un hombre de 39 años, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la velocidad máxima permitida en más de 80 km/h.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en 80 kilómetros por hora en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, que consisten en prisión de tres a seis meses; o la de multa de seis a doce meses; o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, contempla la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Requena (Valencia).