Investigan a dos hombres por intentar robar cien kilos de uva embolsada del Vinalopó en Monforte del Cid (Alicante)

Un agente de la Guardia Civil y otro de la Policía Local de Monforte del Cid (Alicante) en un viñedo de uva de mesa embolsada del Vinalopó - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y de la Policía Local de Monforte del Cid (Alicante) investigan a dos hombres de 27 y 36 años que fueron pillados 'in fraganti' mientras presuntamente intentaban robar uva de mesa embolsada del Vinalopó en un viñedo de este municipio.

La actuación se enmarca en el plan de seguridad de 2025-2026 para evitar sustracciones de este fruto, que cuenta con denominación de origen protegida. De hecho, los agentes han aumentado la vigilancia en los viñedos productores en esta localidad y en otras seis, como son Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Novelda y La Romana, según ha recordado el instituto armado en un comunicado.

Tras detectar un "leve incremento" de delitos de robo de este producto en Monforte del Cid, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local establecieron una serie de dispositivos de vigilancia y control en la zona para localizar a los presuntos responsables.

Fruto de uno de estos dispositivos, el día 22 de septiembre, sobre las 21.00 horas, en un viñedo del término municipal, los agentes localizaron un vehículo sospechoso y recorrieron la zona hasta que hallaron a dos hombres que estaban robando y cargando uva en el vehículo avistado, por lo que lograron frustrar el hurto.

Los autores son dos hombres de 27 y 36 años, de nacionalidad española, que presuntamente se desplazaban desde Elda para cometer el delito. Ambos tienen antecedentes por hechos similares. Las diligencias han sido puestas a disposición de los Juzgados de Novelda, competentes en este territorio.

De esta forma, los agentes lograron recuperar cien kilos de uva embolsada del Vinalopó, concretamente de la variedad Doña María, y la entregaron a su legítimo propietario.