Investigan la muerte de un hombre con un golpe en la cabeza en València

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VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de un hombre cuyo cuerpo ha sido hallado a mediodía de este martes en una vivienda del barrio de San Isidro de València, según han confirmado fuentes policiales.

La víctima, de nacionalidad española y 50 años, presentaba un golpe en la cabeza. Sobre las 14.15 horas la Policía ha recibido el aviso para desplazarse la vivienda, en la calle Arquitecto Segura, donde estaba la víctima.

La Policía Científica y el Grupo de Homicidios se han desplazado a la vivienda al igual que el forense. Según ha adelantado Las Provincias, los agentes buscan a un joven de 23 años, hijastro de la víctima y de origen ruso, como presunto autor del crimen, que habría cometido con una mancuerna.

De acuerdo con la información publicada por Levante-EMV, el joven habría sido internado esta madrugada en el Hospital General de València tras una primera agresión al padre, en medio de un brote psicótico. El hombre llamó al 112, pidió ayuda y el hijastro fue atentido y llevado al centro hospitalario.

Sin embargo, según las informaciones publicadas, este mismo martes por la mañana se ha escapado y ha regresado a la casa donde supuestamente ha matado a su padrastro. Desde entonces está siendo buscado por los agentes.