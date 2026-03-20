Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cuerpo sin vida en un acantilado de Xàbia (Alicante)

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ALICANTE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que pudo ocurrir la muerte de un hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado en un acantilado cercano al Cap de la Nau, en la costa de Xàbia (Alicante).

Fuentes del instituto armado consultadas por Europa Press han confirmado la localización del cuerpo sin vida de este varón sobre las 14.00 horas del pasado miércoles.

Los agentes siguen investigando cómo se pudo haber producido el fallecimiento de esta persona, así como su identificación, que aún no está confirmada.